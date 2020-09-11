教运动，更教学生成长

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如今，创新教学形式与内容，鼓励引导学生彰显个性，帮助学生提高身体素质、习得体育技能、培养运动兴趣，成为体育教育工作者努力的方向。

随着体育教育越来越受重视，如何补上体育老师队伍建设短板，拓展他们的职业成长空间，激发他们的教学活力与潜能，也成为提升体育课质量的发力重点。

教师节前趁着周末，北京的滕女士和几个小学同学一起来到宣武体育场，看望已退休的小学体育老师王树华。见到王老师，说起当年的校园趣事，大家仿佛又回到了少年时代。这群已毕业20年的同学，曾在北京市大木仓小学（现西单小学）跟随王树华学习垒球。球场上一起吃过的苦、尝过的甜，还有王老师生动的教学，都令大家难忘。垒球陪伴着他们成长，联系着师生情谊，成为一生的财富。

勤于付出、乐于奉献，和学生打成一片，像王树华这样的老师，也是很多人成长中的体育课记忆。

如今，创新体育课教学形式与内容，鼓励引导学生彰显个性，让学生在体育课和体育活动中提高身体素质、习得体育技能、培养运动兴趣，成为体育教育工作者努力的方向。

同时，随着体育在校园中的位置越来越受重视，如何补上体育老师队伍建设的短板，拓展体育老师的职场成长空间，激发体育老师的教学活力与潜能，也成为提升体育课质量的发力重点。

体育老师队伍建设取得进展

近年来，中小学体育老师队伍建设已取得一定进展。据中国教育科学研究院测算，体育老师缺口总量已由5年前的超过20万缩小到如今的不足16万。“现在缺口主要集中在小学和初中阶段。”中国教育科学研究院体育卫生艺术教育研究所所长吴键表示。

“小学缺少体育老师的直接原因是开课数相对较多。”广东省广州市荔湾区教研院体育教研员车纯介绍，小学一、二年级每周4节体育课，小学三至六年级和初中阶段每周3节，而高中阶段每周只有2节。“近几年，不少中小学都在加大体育老师的招聘力度，但距离实际需求仍有差距。”

体育老师数量亟待补充，质量也需提高。

吴键认为，目前我国体育师资队伍主要存在两个问题，“部分体育老师的体育技能水平还有欠缺，知识结构和教学能力有待提高；此外，对课堂教学改革的进取心、对先进技术手段的接受度也要持续提升。”

四川省成都市青羊区教科院体育教研员江华认为，高校体育教育专业大学生是体育老师的主要来源，但上岗并不意味着一劳永逸。“一个新老师来到学校，如果3年没有变化，5年就会退化。在几个发展的关键期，要持续进行全方位培训。”江华说。

体育老师的综合能力在提升

左手摁着篮球，右手撑着地板，15秒后左右手动作互换……首都师范大学附属实验学校篮球队队员、初二学生张子恒认真地进行着体能训练，队友许思齐在一旁将训练场景拍摄下来，准备发到微信群里打卡。“疫情期间，学校篮球训练无法正常开展，为了让队员保持训练节奏，我们要求队员每天在微信群中打卡。现在，节假日也沿用这种方法督促训练。”学校体育教研组组长冯建民介绍。

冯建民认为，体育老师在教学工作中应本着对学生负责的态度，不断创新教学方式，“一切都是为了孩子好”。此外，“各地适合开展的体育项目不同，每位体育老师精通的项目也不一样，应有针对性进行差异化教学，激发学生参与体育课的热情。”冯建民说。

近年来，除了学历上的要求，体育老师的综合素质越来越受重视。在很多学校招聘体育老师的环节中，笔试包括教育心理学、体育方面的专业理论知识等综合内容；面试不仅考察专业技能，还特别关注语言表达和课堂教学能力。“整体来看，体育老师的综合能力在不断提升。”车纯介绍。

体育老师不仅是体育项目的教学者，更是“育才造士”的重要力量。已经82岁的王树华每周末还会到俱乐部指导孩子和年轻教练。在他的课堂上，总能见他对学生竖起大拇指。他善于观察每个孩子的变化，把夸奖挂在嘴边，就算是学生动作做错了，他也会笑眯眯地纠正，从不大声训斥。

课堂上以鼓励为主，这是王老师的教学风格。“小学的孩子爱玩爱闹，教学不能过于严厉，要充分了解他们的心理。”王树华说，“体育不光要教会孩子们技能，更要教会他们如何做人。”

体育老师的角色在悄然改变

近年来，随着家长对孩子体质健康更加关注，社会上各种青少年体育俱乐部如雨后春笋般出现。在校园里，体育老师也受到更多重视。“现在家长对体育的理解越来越深刻，对体育老师的认识也在发生改变。”车纯说。

同时，体育老师在校园中的角色也在悄然发生改变。江华介绍，随着校园文化生活的丰富，不少体育老师成了多面手。在德育工作、安全工作以及校园整体活动等方面，体育老师的身影越来越活跃，“不少优秀的体育老师凭借自己的努力在更高层级的岗位上发光发热。”江华说。

在北京陈经纶中学帝景劲松分校体育教研组组长刘娓楠看来，上好体育课是体育老师获得认可的前提。“照本宣科也能完成教学任务”，但她认为，这并不是对学生负责的做法。有一年寒冬，尽管要冒着刺骨的冷风跨校区上课，但刘娓楠和同事们还是坚持把体育课上到了期末考试前一天。“体育课锤炼学生意志，作为体育老师我们不能先叫苦。”

北京市朝阳区教研中心体育教研员孙卫华认为，体育老师在教学过程中要迎难而上，主动作为。他说，曾有一位校长向他讲述了体育老师为学校带来的惊喜，在该校一年的科研专项申报中，体育老师提交的项目占了一半多，学生的体育成绩上去了，还有了全方位的成长。“先有作为，自然就会被重视。”孙卫华说。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 15 版）