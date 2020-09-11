国家卫健委：9月10日新增确诊病例15例 均为境外输入病例

人民网北京9月11日电（记者崔元苑）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，9月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（上海8例，广东4例，辽宁1例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者308人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例157例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2619例，累计治愈出院病例2462例，无死亡病例。

截至9月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例157例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例80377例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85168例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者821220人，尚在医学观察的密切接触者6709人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者311例（境外输入309例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5455例。其中，香港特别行政区4913例（出院4582例，死亡99例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区496例（出院475例，死亡7例）。