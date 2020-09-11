春捂秋冻！孩子到底该如何“秋冻”？

本期专家：北京中医药大学东方医院儿科 陈自佳 吴力群

白露节气基本结束了夏天的闷热，是秋季由热转凉的转折点。而且早晚温差大，所以近日医院门诊感冒、咳嗽的孩子也逐渐多了起来。很多家长问：“都说‘春捂秋冻’，秋天冻一冻，不是对身体有好处吗？怎么我的小孩还没冻一天，就冻出感冒咳嗽了？”老话说的“秋冻”是要通过“冻”来增加孩子对冷环境的适应能力，从而增强孩子体质，但不意味着到天气转凉了仍旧一直给孩子穿着短袖、裙子，殊不知小儿的体温调节能力尚不成熟，所以在天气忽冷忽热时，比成人更易染病。所以还有句俗话说：“处暑十八盆，白露勿露身。”秋天虽然是耐寒训练的好时机，但“秋冻”也不应盲目，而需循序渐进，科学进行。

首先，进行冷适应。从入秋开始，父母就要逐渐培养孩子耐“冻”。饮食均衡，不盲目“贴秋膘”，多户外活动，多接触户外空气和阳光，给孩子增添“秋冻”的底气。其次，一定要把握“渐进”和“适度”两个原则。锻炼应循序渐进，不宜进行高强度、过长时间的活动，也不宜活动到大汗淋漓的程度，以孩子能耐受，微微出汗，然后逐渐增加活动量。再者，注意适时增添衣物。孩子穿衣应注意腹部、足部的保暖，不要穿得过于厚实、严密。但对于平素体质欠佳、反复感冒或者穿衣比较多的孩子，先不要严格要求衣服与其他孩子厚薄相同，根据孩子的体质、运动量及天气变化及时增添衣物，让孩子有一个逐渐适应的过程。

需要提醒家长的是，“秋冻”一定要因人而异。平素出汗多、反复感冒肺气虚弱的孩子，或者面色发黄、消瘦、食欲不振脾胃虚寒的孩子，尤其应注意“冻”的程度。如果肺脾虚弱的症状明显，建议先进行中医调理。而且，还有一些慢性病，如抽动症、哮喘、过敏性鼻炎、腺样体肥大等，常因感冒而导致病情反复或加重，家长应尤其注意其避免感冒。所以，增强孩子体质不是简单“受冻”，更重要的是在于坚持锻炼，合理饮食及穿着。