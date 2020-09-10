幽门螺杆菌需要根除吗

近日，胡先生在体检时经碳14呼气试验检查出幽门螺杆菌阳性。他知道幽门螺杆菌是一种可能导致胃癌的细菌，便赶紧来门诊看医生。医生详细了解了胡先生的情况后认为，他目前可以选择治疗幽门螺杆菌，也可以选择不治疗。这是怎么回事呢？

仅1%-2%感染者发展为胃癌

幽门螺杆菌是一种螺旋形、微需氧的微生物，是目前所知唯一一种能够在胃中生存的革兰阴性杆菌。我国幽门螺杆菌的感染率大约为50%。感染幽门螺杆菌后，胃的上皮细胞表面pH值升高，在多因素相互作用下，引起黏膜损伤，导致胃炎、胃溃疡，甚至黏膜上皮细胞的癌变。

虽然幽门螺杆菌感染被视为胃炎、消化性溃疡及胃癌的病因之一，但仅有10%到20%的感染者发生消化性溃疡，1%到2%的感染者发生胃癌，小于1%的感染者发生胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤。

由此可见，幽门螺杆菌感染与胃癌的发生之间具有一定的联系，但是我们不用过分在意这种微小的联系，并不是感染了幽门螺杆菌就一定会发展成胃癌。胃癌的发生是多种因素交互作用的结果，幽门螺杆菌不是唯一病因。

是否需要根除因人而异

医学界对于幽门螺杆菌的认识在不断更新。以前人们认为幽门螺杆菌是致病菌，但现在发现，幽门螺杆菌感染与哮喘、炎症性肠病、多发性硬化等疾病的发生呈负相关，即幽门螺杆菌感染对这些疾病具有保护作用。

幽门螺杆菌感染者没有特异性的临床表现，部分患者表现为上腹疼痛、早饱、口臭、恶心、呕吐、腹胀等症状，部分患者毫无症状。有一些人平时胃部没有任何不适，却在体检的时候查出感染了幽门螺杆菌。对于已经感染幽门螺杆菌的患者，如果无不适，且胃镜检查仅仅只是浅表性胃炎的时候，不需要根除的。

老年人和儿童幽门螺杆菌感染应进行风险获益评估和个体化处理。一般而言，70岁以上老人对根除幽门螺杆菌感染的药物依从性及耐受性较差，发生抗生素不良反应的风险增加，根除幽门螺杆菌感染预防胃癌的获益下降。儿童不建议常规进行幽门螺杆菌检测及根除，除非合并消化性溃疡、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤、慢性胃炎、不明原因缺铁性贫血等疾病，以及一级亲属患胃癌和计划长期服用非甾体抗炎药。儿童年龄较小，口服多种药物副作用发生率较成人高。

什么情况下必须根除

患有以下疾病的人群需要检测并根除幽门螺杆菌：消化性溃疡（不论是否活动和有无并发症）、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤、慢性胃炎伴消化不良症状、慢性胃炎伴胃黏膜萎缩或糜烂、早期胃肿瘤已行内镜下切除或胃次全手术切除、长期服用质子泵抑制剂、胃癌家族史、计划长期服用非甾体抗炎药、不明原因的缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜、淋巴细胞性胃炎、增生性胃息肉等。

目前含铋剂的四联疗法已成为根除幽门螺杆菌的一线治疗方案。患者连续服药7日到14日，根除率达80%以上。但是不同地区的耐药率存在差异，因此抗生素治疗方案的选择各不相同，联合药敏试验结果实施个体化治疗可以提高幽门螺杆菌的根除率。

根除幽门螺杆菌服药需遵医嘱，如擅自少服、停药，不但可能降低根除率，还容易诱导产生耐药菌株。根除治疗过程中，可能会出现口苦、大便发黑等表现。治疗过程中应禁酒，因为酒精与抗生素可能出现交互作用。

如何避免被感染

幽门螺杆菌是通过口-口途径和粪-口途径传播的。口-口途径是指它通过胃食管反流进入口腔，通过唾液传播，所以一起吃饭、接吻、使用不洁餐具等都有可能感染幽门螺杆菌。大人将食物嚼碎了喂小孩，容易将细菌传染给小孩。粪-口途径传播是指幽门螺杆菌随胃黏膜上皮细胞脱落从粪便排出，污染食物和水源，健康人食用后被感染。

幽门螺杆菌是一种感染性比较强的细菌，一般不能自行清除，所以我们在平时生活中要学会预防。要养成饭前便后洗手的好习惯，因为大便时可能会排出幽门螺杆菌。如果细菌沾到手上，就可能传染给别人甚至是对自己造成二次感染。无论家庭成员有没有感染幽门螺杆菌，建议采用专碗专筷，能有效地避免交叉感染。在外聚餐时要使用公筷或者是进行分餐。对于碗筷要勤清洗并且进行高温消毒。食物要清洗干净，高温烹饪。不喝生水，不吃生食。有研究发现，幽门螺杆菌在自来水中的存活时间为4到10天，所以预防这种细菌的一个要点就是避免生吃食物和饮生水。注意给小孩子的喂食方式，避免口对口的方式。

如果感染了幽门螺杆菌，也没有必要过分恐惧，只需到医院进行相关的检查，明确是否有根除幽门螺杆菌的指征后再处理即可。

（作者：北京友谊医院消化内科副主任医师）