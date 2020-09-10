吃火锅，你有没有“眼大肚皮小”

火锅，一直是重庆人外出就餐的首选，哪怕夏天酷热难当，重庆人对火锅的热爱也丝毫不减。连日来，记者走访市内十余家火锅馆发现，人们吃火锅时浪费的行为屡见不鲜，颇有一些“眼大肚皮小”。

就餐者口味不一易致点菜超量

9月6日晚，正值饭点，记者走进渝中区枇杷山一家生意火爆的火锅馆，大堂内座无虚席，靠窗的一桌坐着七八位客人，桌上、旁边的小架子上都摆着不少菜。

“点这么多菜，吃得完吗？”记者提出疑问后，其中一位客人说，当天是他过生日，请几个好朋友来热闹一下，“每个人吃火锅的偏好不一样，比如我喜欢鸭肠毛肚腰片这些荤菜，他喜欢烫猪肉片牛肉片，女士喜欢素菜，所以我们点菜都会‘走一圈’，各人点自己爱吃的，就凑了这么一桌。”

一个多小时后，记者再次回到这家火锅馆，这桌客人用餐已接近尾声，桌上还有几份菜只煮了一半，剩下一半因被溅上不少油点，店家不退，服务员也没问是否打包，因此被浪费掉。

“老板，结账。”9月7日中午，记者随机走进南坪万达广场一家火锅店，看到有一桌客人已经结束用餐，准备起身离开，桌上还剩有几样蔬菜和一些未煮的肉片。

在这桌用餐的杜女士告诉记者：“我们就两个人，所以直接在网上买的套餐，88元6个荤菜6个素菜，两个人吃了一个多小时，实在是吃不下了，打包又嫌麻烦。”

采访中，几位爱吃火锅的市民坦言，外出就餐吃火锅，或多或少都有浪费，原因之一为就餐者口味不一、各有偏好，每家火锅馆菜品的分量又不同，一来二去就造成点菜过多；其二，因为许多火锅馆规定菜品一旦上桌就不退，再加上打包麻烦，“一般都会剩下20%到30%的菜。”市民吴小麦说。

这几招可逐步减少火锅浪费

采访中，几家火锅馆的经营者都表示，火锅菜品属于鲜菜，一旦出菜容易受到油污染，的确难以退换，否则菜品品质就会受到影响。

“现在我们已经推出退菜服务，只要菜品没有溅上油点，都可以退。”在观音桥一家火锅馆，服务员正提醒客人，将暂时不吃的菜品放在旁边的餐车上，避免被油污染。

这家火锅馆店长表示，为减少浪费情况，店里还专门定制了火锅打包盒，免费提供给消费者。

分餐制也是部分火锅馆避免浪费的新招数。记者在位于解放碑的小天鹅辛食社火锅馆见到，这里实行按位就餐，每人面前一个小锅，自己煮自己爱吃的菜。

这家火锅馆的店长介绍，传统的火锅馆都实行用大锅煮，这样凡是遇上朋友聚会特别是团队聚餐，都有一定的浪费。推出分餐制以来，客人离开后小锅里基本上没有剩余，一定程度上避免了浪费。

周师兄火锅店将厉行节约前置到采购备料环节。周师兄火锅品牌部经理李杰娴介绍，他们坚持不卖隔夜菜，并为此引入了大数据供应系统，系统会提前一天，将第二天需要的菜品采购量根据过去营业额的同比、环比进行预估，并综合节假日、天气等因素，计算出较为精准的数据。

“比如一家门店如果一天营业额达8万元，倒推回去需要200份毛肚、400份腰片……我们只需要下相应数量的货品订单，第二天凌晨送到店里，就能避免过去凭经验采购带来的浪费。”

积极引导消费者适量点菜

记者从重庆市火锅协会了解到，目前重庆的火锅店数量近3万家，火锅协会有会员单位500多家。日前，重庆市火锅协会发布了《重庆市火锅行业制止浪费行为自律公约》。

这其中，就包括倡导火锅店推出小碗菜、半份菜、拼盘等，科学适量设计套餐、菜单，有效减少浪费；倡导服务员根据顾客的人数、对象等，积极引导顾客适量点菜，不设最低消费，在顾客离席前，主动提醒顾客剩菜打包，并提供环保餐盒打包袋；积极开展节能节水改造，减少餐厨垃圾，加强厨师队伍建设，提高整体素质，减少食材采购、备料中的浪费行为等。

周师兄火锅品牌部经理李杰娴告诉记者，目前他们已对全市14家直营门店的1000多名服务员进行再培训，重点就是合理引导消费者适量点菜。

同时，周师兄火锅将店内80%的烫菜增加小份菜选项，价格在原有的基础上有所降低。“招牌腰片大份49元，小份29元，分别为8片和4片，这样做多少对营业收入有影响，但我们愿意为顾客的满意度埋单，也是培养回头客。”（记者 张莎 实习生 张天杰）