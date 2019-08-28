重庆人的亲朋聚会，吃火锅是个比较好的选择。但吃火锅时，你有没有考虑过先放荤菜和先放素菜，哪个对身体更健康呢？

火锅究竟该怎么吃才对人体更健康，我们来看看市民、火锅店老板，以及营养专家怎么说。

火爆网文说要先涮素菜

近日，科普中国上一篇谈吃火锅要先涮肉还是先涮菜的文章火了，文章给出的答案竟然是：先涮素菜，而且第一个下锅的最好是土豆和红薯。

文章解释称，因为土豆等含有大量的淀粉，开涮之前吃淀粉类的东西能在肠胃里形成粘膜，起到保护肠胃的功效。而且，土豆和红薯里含有大量的膳食纤维，胃里先垫一点土豆和红薯，可以少吸收脂肪和胆固醇。同时，先吃淀粉类食物，能增加饱腹感，后面就可少吃点肉，能减肥还省钱，一举两得。此外，先涮素菜能巧妙避开火锅里过多的嘌呤，对人体更健康。

九成重庆人先涮荤菜

昨日，记者采访了30位重庆市民，其中27人都表示吃火锅时是先涮肉。此外，有1人表示在等肉煮熟的期间会在鸳鸯锅的清汤里烫一点素菜吃，1人表示在减肥时会先吃清汤的素菜，还有1人表示煮得久的素菜会和荤菜一起放进锅，哪个先煮熟吃哪个。

27岁的唐女士说，她吃火锅时是肉吃得差不多了才会想起吃素菜，而且重庆人大都吃全红汤，也没法谈养生的问题。

家住较场口附近的范女士说，作为一个吃货，她吃火锅都是奔着肉去的，因此先吃荤菜再吃素菜。并且，素菜也只是为了裹一裹油腻，不然先吃素菜就感觉白吃了一顿火锅。

“肯定是先吃荤菜呀，如果请客时先下素菜，会让客人觉得很抠门，那就尴尬了。”30岁的杨先生说，他吃火锅涮菜的顺序，是先将荤菜倒入锅中，素菜则是放在最后，“很多时候点的素菜放在最后下锅，却已经吃不下了。”

火锅店老板也说先荤后素

记者了解到，不但重庆人吃火锅涮菜的顺序是先荤后素，就连很多火锅店的上菜顺序也都是先荤后素。重庆一家小有名气的老火锅店老板吴先生就称，从养生的角度比较赞同先涮素菜，但客人的消费习惯都是先吃荤菜再吃素菜，因此他的每一家店都是先上荤菜再上素菜。而就店里的销量看，荤菜的销量也是素菜的一倍多。

而另一家老火锅店的负责人冯先生则认为，吃火锅先涮土豆和藕片等淀粉类的素菜，火锅容易浑汤，会影响后面涮的菜的口感。此外，重庆的火锅本就麻辣，而大部分素菜吸附辣味儿要更强一些，如果先涮素菜，可能更会伤胃。如果吃鸳鸯锅，也可以先吃清汤里的素菜垫底，再吃红汤里的荤菜。

中国火锅业国家级评委冯龙则认为，吃火锅的顺序应先增鲜。也就是先放可以增鲜的食材，比如豆芽、香菇、香菜等，再涮荤菜，而素菜放在最后。因为从健康的角度讲，一些素菜含有草酸，建议放在后面烫会好一些。

专家

养生最好 先烫素菜

那么从养生角度讲，吃火锅应先涮荤菜还是先涮素菜呢？重庆市人民医院（三院院区）临床营养科主任刘莉认为，吃火锅时先吃点土豆等素菜，然后再吃一点米饭，这样摄入的膳食纤维多点后，也就能增加饱腹感，能少吃点肉，少吸收脂肪和胆固醇等。

同时她还称，火锅含嘌呤很高，荤菜一般会比素菜多一倍以上，单一吃素菜嘌呤含量就会低很多。而嘌呤又是水溶性的，高温下更溶于水，因此尿酸高的人尽量少吃火锅，就算吃也应该先吃素菜。

针对素菜中含有草酸的问题，刘莉表示这种观点也有道理，但含草酸较多的素菜主要是以叶子菜为主，确实可以放在后面烫。而先烫的素菜建议以瓜果类为主，比如冬瓜、南瓜等。

最后，刘莉给出的涮火锅顺序是：先涮瓜果类素菜，然后是荤菜，最后才吃叶子菜。（作者张春莲）