择偶，应性格互补还是性格相似?

有人说性格决定命运。在生活中，适合找性格互补的人谈恋爱？还是性格相似的人谈恋爱？近日，“重庆婚恋大数据”发布今年第6期婚恋调查大数据，并形成《择偶找性格互补or找性格相似·调查报告》。该项调查随机抽取了923个有效样本进行分析显示，参与调查的人中与前任分手的原因性格不合居首位。而对于重庆人在恋爱中是一种怎么样的性格，也有详细的数据分析。

如何择偶?

观点1：性格相似 李楠（30岁，已婚，女）“我和我老公就是性格相似的人，和他在一起虽然没有轰轰烈烈，但是很享受这样的简单生活。”30岁的李楠通过相亲认识她老公，结婚已经4年，她说，她和老公二人都比较憨厚，爱换位思考，都不是要强之人，因此两人很少吵架，即使吵架冷战也不会超过半天，“因为包容对于我们来说是一件轻而易举的事情，但如果我们的性格恰好相反的话，吵架肯定会很激烈。”

观点2：性格互补 范女士（29岁，已婚，女）“在大学里，同学们都叫我‘范哥’，从这个称呼就可以知道我的性格不是那种小女人。”29岁的范女士说，她有过两段恋情，一段是初恋，一段是与现在的丈夫，“初恋男友的性格和我差不多，明明知道自己有几斤几两，却天不怕地不怕啥都要去尝试，最后感情事业都以失败告终。”范女士说，如今的老公，遇事沉稳，生活也被细心的老公打理得井井有条，正好与大条天不怕地不怕的她互补。

讨论调查

调查对象

性别：男性52.2%

女性47.8%

情感状态：单身74.1%

未婚有伴11.4%

已婚14.5%

调查分析

与前任分手原因性格不合居首

《报告》显示，在“与前任的分手原因”方面，因父母阻碍而分手的占7.5%，因财务问题分手的占4.7%，因远距离恋爱而分手的占比22.4%，因感情冷淡而分手的占16.9%，因性格不合而分手的占30.6%，因其他道德底线问题而分手的占17.9%。

四成人择偶不看年龄

《报告》显示，26.7%的人择偶时希望对方年龄比自己小，33.7%的人择偶时希望对方年龄比自己大，39.6%的人择偶时对对方的年龄无所谓。

近五成人不介意被查手机

对于伴侣查看自己手机或日记等其他私人信息时，《报告》显示，16.1%的人觉得开心，表示对方很在意自己；5.9%的人觉得非常不舒服，非常抵触；29%的人觉得不自在，有点介意；1.2%的人会感到愤怒，完全不能接受；47.8%的人觉得无所谓。

近七成人恋爱倾向细水长流

《报告》显示，对于“恋爱时更希望与对方如何相处”的问题，31.8%的人希望感情澎湃，享受热烈的追求或被追求；68.2%的人希望细水长流，或许有点无聊但享受涓涓细流的日子。

近六成人冷战一天后会主动和好

当恋爱中，因为分歧等产生争吵造成不愉快而冷战一天后，《报告》显示，12.9%的人选择继续找茬让对方注意到自己，29.8%的人等待对方道歉，57.3%的人会选择主动和好。

当对方犯错七成人会一起解决

《报告》显示，当在恋爱时对方屡次犯错，但不涉及原则问题时，9.8%的人会选择放任对方，自己能处理的自己处理，不能处理的就算了；20.4%的人会选择说教，遇到一次就要提出问题，并要求对方改正；69.8%的人表示会和对方提出问题，一起处理问题，共同进步。

性格不合只是表象

情感专家吕文霁认为，性格不合实际上只是一个表象，背后的根本原因是三观不合。所以性格相似或者互补问题都不大，只要三观一致，性格相似或互补都能够过日子。特别是消费观。

如何大概率找到和自己三观一致的人呢？如果能够深度沟通当然最理想，但深度沟通成本太高，性价比最高的做法就是了解ta的成长轨迹，以及收入状况。如果你们成长轨迹以及收入的差别不大，那么你们三观的差距应该会比较类似。不过到底合适与否，还是只有时间能给答案。（记者 张春莲 实习生 覃子岚）