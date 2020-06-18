2018年，共青团重庆市委联合重庆工商大学完成了《重庆市城乡大龄未婚青年婚恋服务现状及对策研究》，随机采集到2890份有效样本，试图厘清该市城乡大龄未婚青年婚恋现状，指导具体工作。

“交际圈小”是重要原因

调查显示，大龄青年未婚原因排名前三的是：“交际圈较小，难以遇到合适的对象”，占64.22%；“追求完美婚姻品质，要求过高”，占48.75%；“时代变化，择偶观和婚恋观改变”，占36.99%。此外，还有“习惯单身生活”“男女比例不协调”“父母及朋友过度干涉”等原因。

进一步探究下去，是社会、家庭和青年的共同作用，形成了青年婚恋难题。

从社会角度看，一是人口性别结构失衡。二是社会宽容程度提高，社会也逐渐认可婚龄走高。调研显示，大龄未婚青年本科学历占比50.83%，大专17.61%，硕士12.18%，可见，他们大多受教育程度较高。三是社会支持程度不足。他们普遍对相亲网站以及社会婚恋服务机构的信任度不高。

从家庭角度看，一是传统婚姻观念的阻碍。调查显示，认为“压力来自父母”的人达61.21%。二是经济能力不足。大部分男女择偶时，仍会评估对方的经济能力，而这恰好是初入职场的青年的短板。调查显示，自认为“谈恋爱、结婚经济成本高，自己的收入、居住等不能支持”导致单身的占18.65%。三是独生子女家庭教育不当产生了“后遗症”。调查对象中，58.82%的大龄未婚青年是独生子女，其中一部分可能习惯于以自我为中心，难以与异性融洽相处。

从个人角度看，一是择偶观念变化。当代青年更看重婚姻的品质，“宁缺毋滥”，大龄未婚青年把对方的性格人品、双方的感情缘分、外貌形象、受教育程度、收入水平列在前5位，分别达74.12%、60.28%、53.04%、49.93%、48.62%。二是交往恋爱能力不足。调查显示，“受过感情创伤或看到现实生活中不幸福的婚姻改变婚恋观”的占14.64%；“不懂得接纳他人，不愿意承担家庭责任，还不具备婚恋能力”的占11.42%。三是心理认知偏差。数据显示，24.39%的人认为“婚姻是可有可无的”，甚至有7.54%的人认为“婚姻是爱情的坟墓”。此外，部分大龄青年过于高估或低估自己的能力及条件，高不成低不就，错过最佳择偶时间。四是工作干扰。38.58%的人表示“工作压力太大，难以抽出时间来交际”。

婚恋教育出现了偏差

与改革开放之前相比，当代青年的择偶标准变得更为多元，越发注重配偶的性格人品等内涵性的标准，也注重对方学历、身体状况、年龄等因素；但与此同时，非理性标准也仍存在，“外貌协会会员”为数不少，青年中的“选择困难症患者”“选择无能症患者”大有人在。

现实生活中，青年工作时间长，职业压力大，没有足够多的精力和时间去寻找对象、经营感情、维护关系，从而陷入“婚恋难”的窘境。

此外，来自不同的原生家庭，往往有不同的习惯和规则。长大后，小时候形成的“隐形的内在誓言”，有时会让部分青年在与人交往时，产生不适甚至矛盾。

除了这些众所周知的原因，此次调查还显示，一些家庭婚恋指导脱离了当代青年的实际需求。父母未能引导子女建立正确的婚恋观。

现在，有些青年的婚恋恍若水电站的闸门：中学阶段，“闸门”紧闭，滴水不漏，严禁早恋，否则将严厉惩罚；到了大学，突然“开闸放水，洪水汹涌喷出”，被频频“催婚”。

婚恋教育远离课堂，带来了更多的挑战。目前，全国开设相关课程的大学仍在少数，即便开设了相关课程，讲授内容也存在不全面不系统问题。导致学生未形成正确的婚恋观，容易出现错误的婚恋行为。

在社交媒体盛行的“陌生人社会”里，青年对网络婚恋服务平台的接受度却并不高。部分受调查者表示，当前婚恋服务机构主要存在“过于看重利益，功利性太强”“有欺诈隐瞒行为”“客户信息保密差”等问题。

群策群力做好大龄青年婚恋工作

如何才能做好城乡大龄未婚青年婚恋服务？该项研究提出了详细的对策建议。

首先，引导大龄未婚青年树立正确的婚恋观念。

23.53%的被调查者认为应“将婚恋教育纳入中、高等院校教育体系”。研究建议，将婚恋观念教育纳入中、高等教育体系，培养青年正确的情感生活意识，引导青年树立正确的婚恋观念。充分发挥媒体作用，传播正面的婚恋观念，坚决抵制负面的婚恋观念。

营造文明家庭氛围，在婚恋教育中，引导青年重点关注对方的才能、性格、情感，摒弃对财富、家庭、外貌的过分看重，父母更应“以身作则”，共同营造良好的婚姻家庭生活。

其次，提高社会支持的力度。

研究建议，优化政策设计。加快推进户籍管理制度改革，简化迁户、落户手续，如推行户口迁移一站式办理；完善计划生育家庭奖励扶助制度，加强对青年生育、抚育的经济支持；加大对女性青年在孕期、育期和哺乳期的保障。

积极创办免费培训课程，为青年就业创业开展培训，加大对青年创业资金扶持，提高青年婚恋必备的能力素质和经济基础。

加强购买第三方服务，对青年恋爱交友过程和婚姻家庭生活的心理和行为开展指导。组织单身青年参加各类集体活动，拓展社交圈。

拓展线上线下交友平台。开发诚信度高、公益性强的线上服务平台。共青团系统可牵头建立青年信息数据库，严格审核单身青年信息，为青年交友创造平台。

推动政府部门协调互动。依托民政、卫生计生、司法等专业力量，向青年提供专业的心理咨询、婚恋能力咨询、婚恋调解等服务；依托行业协会、高校、社会机构等力量，组建专家团队，为青年婚恋工作发挥“智库”作用。

积极开展婚育文化教育。相关部门积极开展青年性健康、婚前保健、生育知识等宣传活动，引导青年主动做好婚前、孕前和产前医学检查。

第三，规范和发展婚姻介绍与婚姻服务。

规范婚介服务市场，打击虚假欺骗行为，建立诚信经营秩序。

发展婚介服务市场，培育内涵丰富的特色服务项目。强化婚恋网络信息平台建设，整合婚介与婚庆产业，提供多形态婚恋产品。

政府部门、群团组织、社会力量应齐抓共促，突出价值引领、强化公益导向、坚持青年为本、务求工作实效，努力做好大龄未婚青年的婚恋服务工作。（记者 田文生 通讯员 侯依依 孙鹏远）