国务院：医护人才培养要优结构、提质量

新华社北京9月9日电（记者屈婷、田晓航、王秉阳）战胜新冠肺炎疫情离不开结构合理、素质高超的医护人才队伍。9日召开的国务院常务会议要求，要优化医护人才培养结构，提升医学人才培养质量，并对毕业后医学制度做出突破性的新规定。

会议提出，对经住院医师培训合格的本科学历临床医师，在岗位聘用、职称晋升等方面与相关专业硕士研究生同等对待。

“这是毕业后医学制度的一种突破。”中国医师协会副会长齐学进说，在不少城市和医院，仍然存在以学历而不是以临床能力为主的用人导向，导致越来越多的医学本科毕业生热衷于报考临床专业研究生。而国内外临床医学人才的实践证明，只有建立以住院医师规范化培训为主体的毕业后医学制度，才是培养合格临床医师的必经途径，也是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策。

齐学进认为，这一新规定将有助于扭转医学本科毕业生“重研究、轻临床”的误区，把临床医师培训路径真正转到以住院医师规范化培训为主的正确道路上来。

在优化医护人才培养结构方面，会议要求，加快高水平公共卫生人才培养，深化医学院校与疾控中心、传染病医院的医教研合作。

中国疾控中心研究生院副院长罗会明认为，医与防不是简单的“谁重谁轻”“谁主谁辅”的关系，公共卫生医师人才培养应与临床医师协调发展。

在提升医学人才培养质量上，会议提出，建立临床实践保障机制，加强高校附属医院临床教学职能，推进医学生早临床多临床反复临床。

齐学进说，这意味着我们要围绕提升临床实践能力，健全住院医师规范化培训制度。住院医师规范化培训要坚持统一标准、突出实践、规范管理，全面提高住院医师的执业素质和实际诊疗能力，培养一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。

会议还提出，提高中医药专业教学中经典课程比重，建立中医药跟师临床学习制度。

国家中医药管理局重点学科浙江中医药大学中医基础理论学科带头人朱爱松教授认为，提高中医药专业教学中经典课程比重，才能回归中医的本源、让中医姓“中”，这是十分必要和迫切的。唯有让中医经典滋养当下，通过品经典、务临床、跟名师，才能参悟经典的奥秘，为当下所用。

“中医临床是中医理论产生的源泉和出发点，更是中医理论研究的落脚点与目的地。”朱爱松说，中医的临床思维是沟通中国传统文化和中医临床诊疗的桥梁。在跟师过程中培养中医的临床思维模式，是提高临床疗效的捷径。建立中医药跟师临床学习制度，符合中医药传承发展的规律。