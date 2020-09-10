挤痘引发颅内感染 这种操作很危险

最近，19岁的宁波女孩因为把鼻梁上的痘挤掉，引发了颅内感染，患上“海绵窦血栓性静脉炎”而住院。年轻人面部长痘，尤其是油脂分泌旺盛的三角区长痘是比较常见的，不少人为了美观会挤掉痘痘，殊不知，这个“挤”的动作很危险。那么，挤一颗小痘痘可能带来哪些大隐患？

首先，我们来看看痘痘是如何形成的。大部分人都是在青春期面部开始出现痘痘，这个时期，荷尔蒙（雄激素）激增，脸上大肆“出油”，同时毛囊口堵塞形成角栓，密密麻麻的粉刺开始显现出来。毛囊中的痤疮杆菌在食物（甘油三酯）充足的情况下必然大量繁殖，进一步加剧了炎症，形成红色的痘痘。

挤痘痘不仅不能将痘痘清除，反而可能会使其加重，在脸部留下疤痕。自行挤压痘痘，会使炎症蔓延，也会让病菌进入，这样不但会出现更明显的色素沉着，甚至留下永久性、凹陷性疤痕。更为严重的是，乱挤痘痘，尤其是“危险三角区”的痘痘可能引发各种感染，甚至危及生命。

人体面部有个“危险三角区”，是以人的鼻骨根部为顶点，两口角的连线为底边的一个等腰三角形区域，包括了人的上下唇、鼻子以及鼻翼两侧。三角区的静脉分布和动脉基本上是一致的，并分别构成深浅两个网。深部静脉网不仅与浅静脉的分支相通，而且与眼眶、颅腔海绵窦相通。瓣膜的功能是防止血液的回流，面部静脉腔内无瓣膜，因此面部静脉没有这个功能。当面部发生炎症，尤其在三角区域内有感染时，易导致细菌侵入颅内，严重感染时在面部静脉内形成血栓，影响正常静脉血回流，并且逆流至眼上静脉，经框上而通向颅内蝶鞍两侧的海绵窦，将面部炎症传播到颅内，产生海绵窦化脓性、血栓性静脉炎等严重并发症。一旦发生了并发症，通常可出现眼睑水肿、结膜淤血、眼球前突，上睑下垂甚至视力障碍等症状，炎症还可向眼部及周围组织扩散，全身可出现寒战、发热、头痛等，病情严重者，甚至可发生败血症，危及生命。

（来源：科普中国）