开学季：专家支招做好个人防护要从细节做起

随着疫情防控持续向好，近两天，新疆各地中小学陆续进入开学季。疫情防控常态化下，学校属于人员密集区，如何谨慎应对学校疫情防护，专家提醒，在校园这些细节不容忽视。

9日，乌鲁木齐市卫健委疾控中心专家介绍，学校属于人员密集的公共场合，无论是学生还是老师，每天都要进行健康监测，并根据社区或学校要求向指定负责人报告，如出现发热干咳等疑似症状，应及时就医，就医时需要做好防护措施，并主动向学校通报情况。

开学季的来临，没有疑似症状的师生可以根据当地规定正常返校，有疑似症状的师生需及时就医并报告学校。痊愈后再返校，在开学后有条件的师生可以尽量减少乘坐公共交通工具，逐渐改为私家车，自行车或步行往返学校，如必须乘坐公共交通工具，出门前全程做好正确的个人防护，并在下车后及时清洗双手。

此外，从外地返校的师生在旅途中应做好健康监测，及时登记自己的出行信息，留意同行旅客的情况和官方通报。同时还要做好个人防护，避免近距离接触疑似病患。

返校上课后，在校师生都需要注意个人卫生，用餐时尽量自备餐具，并清洗后进行消毒。师生在教室中上课时需要正确佩戴口罩，用手触摸过电梯按钮、门把手等经常有人触碰的公共平面后，或在饭前便后都需要按照6步洗手法认真洗手，不确定自己的手是否清洁时，不要摸嘴巴、抠鼻子、揉眼睛，如需打喷嚏或咳嗽，应尽量避开他人或用手肘遮挡口鼻。

除此之外，学校应定时对校内场所进行消毒，加强护肤清洁并配置洗手液。经常通风换气，保持空气清新。每天对在校学生测量体温并进行登记。如发现有发热或其他疑似症状的师生，须及时尽快就医或居家隔离，避免发生传播，同时对缺勤早退或请假的师生做好记录，并安排好恢复返校后的补课补考事宜。

学校还应尽量避免组织大型集体活动，并将防疫相关公告及时告知全校师生和学生家长，做好开学季的防治措施，需要师生和家长多方共同努力，从细节做起，以健康卫生的学校环境构筑学校安全“防疫墙”。 (记者 陶拴科)