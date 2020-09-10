国家药监局：吉林省通化博祥药业等10家企业产20批次药品不合规

人民网北京9月10日电（董童）9日，国家药监局于官网发布的《关于20批次药品不符合规定的通告》（以下简称“通告”）提出，经广西壮族自治区食品药品检验所等7家药品检验机构检验，标示为吉林省通化博祥药业股份有限公司等10家药品生产企业生产的20批次药品不符合规定。

现将相关情况通告如下：

经广西壮族自治区食品药品检验所检验，标示为吉林省通化博祥药业股份有限公司、吉林市双士药业有限公司、吉林省天泰药业股份有限公生产的12批次石斛夜光丸不符合规定，不符合规定项目为鉴别。

经山西省食品药品检验所检验，标示为海南普利制药股份有限公司生产的1批次克拉霉素缓释片不符合规定，不符合规定项目为干燥失重。

经福建省食品药品质量检验研究院检验，标示为山西仟源医药集团股份有限公司生产的1批次注射用阿洛西林钠不符合规定，不符合规定项目为溶液的澄清度。

经内蒙古自治区药品检验研究院检验，标示为河北国金药业有限责任公司、广州花城药业有限公司生产的2批次复方金银花颗粒不符合规定，不符合规定项目为装量差异。

经深圳市药品检验研究院和中国食品药品检定研究院分别检验，标示为安徽省泽华国药饮片有限公司生产的1批次红景天和1批次制川乌不符合规定，不符合规定项目均为性状。

经大连市药品检验检测院检验，标示为安国市彤康药业有限公司生产的1批次前胡不符合规定，不符合规定项目为性状、鉴别。

经山西省食品药品检验所检验，标示为湖南省自然堂中药饮片有限公司生产的1批次秦艽不符合规定，不符合规定项目为性状。

通告提出，对上述不符合规定药品，药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。国家药品监督管理局要求相关省级药品监督管理部门依据《中华人民共和国药品管理法》，组织对上述企业和单位生产销售假劣药品的违法行为立案调查，并按规定公开查处结果。