参与极限运动 75.5%受访青年提醒保持敬畏之心

速降、攀岩、跑酷、翼装飞行、漂移板等极限运动，因其超高的冒险性和刺激性，受到不少年轻人的追捧。但是了解运动风险并进行科学专业的防范，是极限运动者的必备功课。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2007名18-35周岁青年进行的一项调查显示，57.1%的受访青年参与过极限运动，72.0%的受访青年表示了解极限运动的危险性。参与极限运动，75.5%的受访青年建议保持敬畏之心，遵守规则。

57.1%受访青年参与过极限运动

从事体育运动销售工作的田峰（化名）曾当过兵，退役后他喜欢上了登山、跑马拉松，还参与过极限登山，攀登过四姑娘山、玉龙雪山等。田峰说，他很享受登山过程中亲近自然的感觉。

今年32岁的王舟（化名）接触山地自行车运动已有7年时间，他会在周末和朋友一起参加带有技巧性的自行车骑行活动。

数据显示，57.1%的受访青年参与过极限运动，男性受访青年参与过极限运动的比例更高（64.4%）。

北京高校大学生徐婷（化名）去年开始喜欢上了滑板，她感觉这项运动在年轻人中挺流行的，“我只是入门水平，玩得好的人会挑战一些技巧动作，比如在U型池中做动作、滑板跳跃等，但这些对我来说危险性比较高，我只是在平地上滑着玩”。

田峰觉得，很多极限运动都需要在户外进行，在融入自然的过程中不断探索，对于年轻人来说很有吸引力。

王舟很享受极限运动带给他的刺激感，“不断地挑战自己，需要勇气与毅力，技术水平得到提升时很有成就感”。

数据显示，有挑战性（78.8%）和有刺激感（71.1%）是极限运动吸引年轻人的主要地方，其他还有：新潮炫酷（51.2%）、舒缓压力（43.9%）和强身健体（18.8%）等。

规避极限运动风险 75.5%受访青年提醒保持敬畏之心

虽然极限运动对年轻人有很强的吸引力，但危险系数高，对于参与者来说需要做充分的准备工作。调查中，72.0%的受访青年表示了解极限运动的危险性，19.9%的受访青年了解程度一般，还有8.1%的受访青年表示不了解。

“我练习山地自行车是一个循序渐进的过程。刚学习技巧和动作时，在平地上练熟了才会去山路上。”王舟认为，参与极限运动最怕的就是“冒进”，要充分认识和了解这项运动的特点，知道可能存在的危险情况以及遇到问题如何处置。

田峰会在周末组织一些朋友在京郊开展短距离的徒步，“虽然运动强度没有极限登山强，但对于参与的人我都会做好安全提示”。

“每当看到有人参加极限运动出现意外的新闻，我都会很心痛。”在田峰看来，参与极限运动的人渴望征服与挑战的感受，但这一切都应当以对生命的敬畏为前提，“在极限登山的过程中，我感触最多的一点就是生命非常宝贵，人在大自然面前是很脆弱的，单纯地寻求刺激、不采取到位的措施，或者在未开发的地方进行极限运动，都是很不负责任的行为”。

“之所以称为极限运动，就是因为它本身是有参与门槛的，不适合所有人。”徐婷觉得，参与极限运动前需要进行理性的评估，不要盲目跟风，每个人的身体条件不一样，要选择适合自己的运动。

怎样规避极限运动的风险？调查中，75.5%的受访青年建议保持敬畏之心，遵守规则，69.8%的受访青年建议进行专业的训练，熟练掌握运动技巧，65.8%的受访青年建议不盲目跟风，量力而行，49.6%的受访青年认为要严格检查装备设施，做好安全防护。

“我看过一部关于攀岩的纪录片，给我印象最深的就是每一次成功的挑战，都是以无数次训练和准备为前提的。有的人只看到了攀登者成功的时刻，却忽略了潜在的风险。”田峰觉得，虽然极限运动需要勇气，但敬畏与谨慎更为重要。

中青报·中青网记者 孙山 来源：中国青年报