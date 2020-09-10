“现挤羊奶”感染布病 再敲食品安全警钟

据报道，西安一名2岁女孩童童(化名)因饮用“现挤羊奶”感染布病。目前童童病情平稳，但由于布病合并脑膜炎，所以仍需住院治疗。在一周之内，西安儿童医院已发现5例布病患儿。 “布病”即布氏杆菌病，是由布鲁杆菌感染引起的一种人畜共患传染病，主要传染源是患病的羊、牛等。童童之所以会感染“布病”，是因为她饮用了街头的现挤羊奶。

一些消费者对“绿色食品”心心念念，商家则乘虚而入，打出“纯天然”“无添加”的旗号，推出“现挤羊奶”“现挤牛奶”等。尤其是一些走街串巷的小商小贩，自身就没有健康证，食品生产经营过程也存在问题，所售卖的“现挤羊奶”就存在较大安全隐患。

不仅是“现挤羊奶”，“土鸡蛋”“农户手工打糍粑”“农家菜”等，都因主打“纯天然”“无添加”，受到不少消费者的青睐。然而，一些“纯天然食品”不仅没能更好地保障消费者安全，反倒成了“健康杀手”。

这些没有经过中间环节的“绿色食品”，却被少数消费者认为是安全食品。这其实反映了少数消费者对“绿色食品”存在误解。其实，那些在超市、商铺销售的经过相关部门检验，受到严格认证标准约束的食品，相对而言更为安全。而没有经过相应检验，不是规模化养殖种植，不是工业化生产出来的“绿色食品”，反倒更容易暗藏安全隐患。

一些消费者相信“现挤羊奶”等纯天然食品、信赖更为“原始”的食品生产经营方式，是因为他们对“新鲜”“绿色食品”存在误解，没有认识到工业化生产方式、食品安全检验的必要性。这也反映出少数消费者食品安全健康素养有待提高。

“现挤羊奶”感染布病再次敲响了食品安全警钟。要消除类似的消费误区，一方面要加强健康教育，提高公众的健康素养，尤其要让一些消费者认识到“纯天然食品”的真相，遏制对“纯天然食品”盲目的消费冲动。另一方面要加强食品安全管理，遏制食品安全问题，对于兜售“纯天然食品”的不良商家，要加大防范与打击力度，不能让无良商家利用消费者的“无知”欺骗消费者，甚至制造食品安全之痛，伤害广大消费者。（戴先任）