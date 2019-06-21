疾控中心提醒：注意肠道病毒感染

进入夏季，多地手足口病、疱疹性咽峡炎等病例增多，中国疾病预防控制中心专家提醒，目前正是这些肠道病毒感染性疾病的高发季，注意洗手等日常个人卫生，保持环境卫生可以有效预防肠道病毒感染。

肠道病毒一般有高度传染性，通常表现为感冒和上呼吸道感染。因此有时人们会称它们为“夏季流感”，但其实它们并不是流感。专家提醒，肠道病毒感染还会引起流行性胸膜痛、脊髓灰质炎等。无菌性脑膜炎、心肌心包炎和出血性结膜炎等也可能由肠道病毒或其他微生物引起。患者应加以及时的检测和诊断。

婴幼儿是肠道病毒的高危易感人群。中华医学会儿科学分会感染学组委员、安徽省儿童医院感染科主任陈必全介绍，目前临床接诊的手足口病患儿多为5岁以下婴幼儿，大部分是轻症。中国疾控中心传染病所的监测结果显示，目前手足口病疫情处于上升期，但重症和死亡病例增长速度及流行强度均低于2018年同期。

除了手足口病，疱疹性咽炎患儿也较多。专家称，这两种疾病症状十分相似，二者都是由肠道病毒感染引起，病原体有非常多的重合，因此建议都按手足口病处理。除了及时到医院进行对症处理外，家长还应做好健康监护、居家消毒和隔离等。

由于肠道病毒多经粪口及呼吸道传播，且目前没有有效疫苗。专家建议，良好的个人卫生和环境卫生对预防感染很重要，要常通风、勤洗手、不吃生食，经常清洁和消毒常接触的物品或物体表面，如手绢、牙杯、玩具、奶瓶等，在手足口病流行期间尽量避免带孩子参加集体活动等。（记者屈婷、鲍晓菁）