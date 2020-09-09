中医教你从内而外调理好皮肤

一年四季，每个季节都会出现不同的皮肤问题，尤其是皮肤特别敏感的人群。最常见的问题有干燥、发痒、爆皮、长痘痘等，或是因为天气变化，或是因为工作压力或生活习惯引发。无论是什么原因造成的皮肤问题，都可以尝试用一些方法来缓解。

9月10日10：00 北京中医药大学东方医院皮肤科 副主任医师孔宇虹教授 做客人民健康大讲堂，与大家在线分享如何从内而外调理好皮肤。

专家介绍

孔宇虹，北京中医药大学东方医院皮肤科，副主任医师，医学博士，毕业于北京中医药大学，师从李元文教授，现任中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会常委、中国老年保健协会毛发保健与疾病防治专业委员会委员、中医性学专业委员会委员。

擅长：中西医结合治疗痤疮、脂溢性脱发、带状疱疹及后遗神经痛、玫瑰痤疮、银屑病、荨麻疹等皮肤病。

皮肤调理既要补内、还要补外

补内方面：

1、防寒保暖，忌食生冷。形寒饮冷伤肺，肺伤，皮毛还怎么好得了？

2、杜绝阴液的消耗，不熬夜，少吃辛燥多吃汤，不焦虑。

3、滋补阴血，喝蜂蜜水、吃六味地黄丸、甚至是吃阿胶、桑葚膏等；(判断阴虚的办法：皮肤干、口干)

补外方面：

干性皮肤：找润肤系列的护肤品、面膜、自行试用选择合适的一款，最主要是敷在脸上不会有任何刺激感，清清爽爽；

油性皮肤：千万别用润肤系列，否则会更加油腻，最直接的办法是用滴瓶，每天只要一滴，就能皮肤一天的养分；

敏感肌、痘痘肌：最好选择医护类护肤品修复皮肤屏障。