福建25人、10个集体获国家表彰 省内各界反响强烈

人民网福州9月8日电（陈欢欢）9月8日上午，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。在福州，福建省立医院、福建永辉超市等有关单位组织医护人员、职工收看了表彰大会直播。

本次表彰大会，福建有25人获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号、10个集体获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，3人获得“全国优秀共产党员”称号、3个基层党组织获得“全国先进基层党组织”称号。消息传回，福建社会各界引起反响强烈。

在福建省立医院，收看直播的医护人员纷纷表示，感到“无比自豪”。

该院党委获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，该院呼吸与危重症医学科主任谢宝松获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号及“全国优秀共产党员”称号。

“我深刻感受到党和国家对广大医务工作者的深切关怀。今后将与同仁们继续努力，做好疫情防控工作。若再战，召必回，战必胜！”福建省立医院援鄂医疗队员、急诊科副主任钱欣感慨道。

福建省立医院医护人员在福州观看表彰大会直播。福建省立医院供图

而在福建永辉超市有限公司总部，由工会组织收看表彰大会直播的永辉职工们同样为公司总经理陈颖获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号感到自豪。

“陈总是我们最敬重的人，在我心里，陈总是最棒的。”福建永辉客服收银组经理陈丽难掩激动。

疫情期间，面对线上订单激增、配送运力不足的问题，陈颖作为福建永辉的第一负责人，主动让出私家车用于货物配送，并带动总部一百多位员工参与。私家车配送比平时电动车配送提高了三四倍运力，为全员返岗争取了宝贵的时间，保障了福州市民的一日三餐。

福建永辉人力资源总监王守诚表示，下半年零售市场面临的压力较大，获得这个荣誉，既是对总经理个人努力的褒奖，也是对团队的鼓励。“这次荣誉对我们提振市场有很大信心，相信永辉能发展得越来越好。”

沉甸甸的国家级荣誉激励着福建人民，广大干部群众一致表示，要毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利，要更加紧密地团结起来，大力弘扬伟大抗疫精神，勠力同心、锐意进取，奋力实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，不断夺取新胜利。

具体名单如下：

全国抗击新冠肺炎疫情先进个人名单

谢宝松 福建省立医院呼吸与危重症医学科主任，主任医师

翁钦永 福建医科大学附属协和医院重症医学科主任，主任医师

康德智 福建医科大学附属第一医院党委副书记、院长，主任医师

谢宝缘（女） 福建医科大学附属第二医院护理部副主任，副主任护师

叶 玲（女） 福建中医药大学附属人民医院呼吸科主任医师

林 静（女） 福建中医药大学附属第二人民医院护士长

胡 颖（女） 福州市第一医院副主任医师

尹震宇 厦门大学附属中山医院副院长，主任医师

林 立 漳州市医院呼吸与危重症医学科主任，主任医师

庄锡彬 泉州市传染病防治医院副院长，泉州市第一医院医务科副科长，主任医师

罗信昌 三明市疾病预防控制中心食品安全与卫生监测科科长，主任技师

叶 兰（女） 南平市第一医院主管护师

吴灿明 龙岩市第二医院ICU护士长，副主任护师

林群英（女） 莆田学院附属医院副院长，莆田市肺科医院院长，主任医师

黄见新 福州市马尾区公安局副局长

庄露霞（女） 厦门市公安局人口管理处副处长

杨婷婷（女） 泉州市丰泽区丰泽街道丰泽社区党委书记、居委会主任

黄国盛 平潭县流水镇松南村党总支书记

吴桂荣 福建省委办公厅省委总值班室主任

梁志埠 福建省运输事业发展中心城运处副处长

艾 迪 福建省广播影视集团融媒体资讯中心采访部主题报道科副科长

林 峻 福州大学生物科学与工程学院副研究员

洪炳文 福建柒牌时装科技股份有限公司常务副总裁

陈 颖（女） 福建永辉超市有限公司总经理

陈许冰 福建省人民政府外事办公室四级主任科员

全国抗击新冠肺炎疫情先进集体名单

福建省卫生健康委员会

福建省疾病预防控制中心

福建省立医院党委

福建省福州结核病防治院党委

厦门市新型冠状病毒感染肺炎定点救治医院（厦门大学附属第一医院杏林分院）临时党委

福建省公安厅治安管理总队

厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心

厦门航空有限公司党委

福鼎市公安局交通警察大队党支部

福建圣农集团党委

全国优秀共产党员名单

谢宝松 福建省立医院呼吸与危重症医学科主任，主任医师

杨婷婷（女） 泉州市丰泽区丰泽街道丰泽社区党委书记、居委会主任

叶 玲（女） 福建中医药大学附属人民医院呼吸科主任医师

全国先进基层党组织名单

厦门航空有限公司党委

福建省福州结核病防治院党委

福鼎市公安局交通警察大队党支部