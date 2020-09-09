闪电击中心脏骤停18分钟起死回生 创造三个生命奇迹

别停下，继续心脏按压，一下、两下、三下、四下……2020年7月14日，从20:02接到报警电话，红兴隆中心医院急诊科人员迅速赶到现场，发现道路旁一名女性伤者被闪电击中，马上将伤者转到救护车上持续进行胸外心脏按压，虽然汗如雨下，非常累和艰难，但他们仍没有停下手中的动作，心肺复苏还在持续……

闪电击中命悬一线，心脏骤停18分钟，一小时复苏成功

7月14日19：52分，伤者李某与同伴在人行道行走。被突来的闪电击中，两人同时击倒。两分钟后，同伴儿清醒，发现李某已无呼吸心跳，开始呼救。伤后16分钟抢救人员到达，伤者昏迷，开始心肺复苏，20:16转运到红兴隆中心医院急诊科，开通急诊绿色通道。

院领导当机立断，由李正全院长牵头成立多学科会诊专家组，副院长陈太鸿、老专家齐振宇、心内一科王玉柱主任、急诊科孙玉国主任、神经内一科张昱主任、神经内三科孙德刚、神经外科刘东健主任、神经外科季明副主任、心胸外科毕昌江主任、ICU祝玉成主任及全体重症医学科（ICU）人员等多学科联合救治，并利用远程医疗手段，邀请北京、哈尔滨等地多位专家会诊，制定最优诊疗方案。多部门联动，第一时间到达急诊科，积极参与抢救。

据介绍，当时情况非常紧急，伤者深昏迷、瞳孔散大、心电图显示心脏一条直线，状况非常不好，经气管插管，用药初步救治继续胸外按压，转送到ICU应用心肺复苏机胸外按压，呼吸机支持，用药，监护，患者闪电击伤心脏骤停18分钟后开始心肺复苏，一小时复苏成功。这一刻所有参加抢救的人员终于有时间喘了一口气。

争分夺秒抢救伤者，默契熟练的配合，尊重每一个生命

在心脏复跳，心肺复苏成功后，所有人也不敢有丝毫懈怠，开始心脏停搏后治疗，冰毯冰帽亚低温治疗，体温目标管理。深镇静，血液净化，微创气管切开，气管镜吸痰，大剂量长时间脱水等器官保护支持和集束化治疗，尤其在伤者入院后的前两周，医院多学科的联合会诊制度发挥了巨大作用，同时伤者家属的积极配合，坚持、信任和坚守，让伤者艰难的度过了多脏器衰竭，严重感染等一个个关口。

伤者6天后撤离连续血液净化治疗，15天停止冬眠镇静药，17天脱离呼吸机，20天去掉冰毯冰帽，停止体温目标管理。21天循环脱离了大量升压药物的依赖，24天开始高压氧治疗，28天病人意识开始转清，34天拔出气管切开插管。35天后ICU病房传来了好消息，病员发音清晰，能进行语音沟通，可经口进食，转到神经内一科普通病房继续下一阶段康复治疗。

多学科通力合作，实现三个不可能，创造了生命奇迹

从开始抢救到将伤者紧急送入ICU进行救治，再到转入普通病房，从死到生的每一分每一秒，是医护人员的争分夺秒，是他们一次又一次的接力和不抛弃不放弃的精神才从死神手中将这名年仅42岁的鲜活生命抢夺回来。更是见证了医学上三个奇迹：第一，闪电击伤心脏骤停18分钟后开始心肺复苏，一小时复苏成功。第二，心脏闪电击伤长时间停搏复苏后，成功渡过严重心脏停搏后综合症长期生存。第三，病人于28天后意识转清，脱离植物状态。据文献报道，长时间心脏停搏后，各组织器官缺血损害严重，导致严重多脏器衰竭。

长时间低温、大剂量冬眠药物脑保护治疗加重循环支持抗感染难度。这些医学奇迹的出现，第一是有救护人员高质量不间断胸外按压心肺复苏等抢救。第二是心脏停搏后黄金72小时内，应用了亚低温治疗和体温目标管理。连续血液净化CRRT，微创气管切开、集束化治疗，目标滴定治疗模式等新技术，新理念的运用和坚持多学科的联合会诊制度，体现了红兴隆中心医院在危重症救治方面的团队力量，同时也有院领导的高度重视，靠前指挥。这就是红兴隆中心医院人团结协作、永不放弃、仁心仁术的具体体现。

（红兴隆中心医院供稿）