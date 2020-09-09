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四神玉斛葛鱼汤健脾益肺

广州中医药大学第一附属医院内科教授  蓝森麟

2020年09月09日10:12 来源：人民网-生命时报

　　初秋时节，肺、脾、肾较为虚弱的人群，可常服用四神玉斛葛鱼汤。

　　具体为：莲子、芡实、山药、茯苓、玉竹、耳环石斛各15克，鲜粉葛750克，红枣3枚，生姜3片，黑鱼1条（约750克），猪脊骨250克。先将黑鱼宰杀，去除鱼鳞、鳃及内脏，洗净，放入有生姜片的油锅，小火煎至金黄色（煎时洒点白酒）；猪脊骨洗净，切大块，稍焯，洗干净血沫；粉葛洗净（不去皮），切厚块；红枣劈开去核。连同洗净的其他食材一齐置于砂锅内，加清水3升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火熬2小时，调味即可。

　　食材中，山药善于补脾益肺、养胃生津、补肾涩精；茯苓长于利水渗湿、健脾宁心；莲子善补脾止泻、止带、益肾涩精、养心安神；芡实能益肾固精、补脾止泻、除湿止带；玉竹善养阴润燥、生津止渴；石斛能益胃生津、滋阴清热、益肝肾、明目、强筋骨；粉葛解肌退热、生津止渴、升阳止泻、通经活络；黑鱼补脾益胃、利水消肿；猪脊骨益肾滋阴、止渴；佐姜、枣可调和脾胃。诸物合烹，鲜香可口，汤性清凉滋润，既能清热解肌、祛湿除痹、通经活络，又能健脾益肺、滋补肝肾、养阴润燥、宁心安神。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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