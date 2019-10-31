眼干，喝沙参玉竹日月鱼汤

秋季天气干燥，是干眼症的高发季节，眼睛干涩不适，容易疲劳、视物不清，甚至伴有刺痛感和灼热感。推荐用眼过度者和“夜猫子”一族常喝沙参玉竹日月鱼汤，有滋阴润燥、清肝明目的功效。

取北沙参30克、玉竹30克、日月鱼5~8个、瘦肉200克、姜适量。先将日月鱼洗干净，浸泡2~3小时左右。其他食材简单清洗，生姜刮皮洗净切丝。全部材料放入汤煲中，加入2.5升水，大火煮沸后转小火，煲2小时后关火，调味后饮用。

日月鱼也叫明目鱼，是一种贝类，因其贝壳一边呈太阳般的红色，一边似月亮色泽洁白而得名，是一种常用作煲汤佐膳的深海产品，民间经常用作防治眼疾的日常食疗方。日月鱼性平，味甘咸，归肝、脾经，有清虚热、补肝肾、益睛明目、滋阴润燥、健脾开胃的功效，有助青少年预防近视、老年人缓解视力衰退，也是因用眼过度、目失濡养所致的干眼症、视疲劳患者的首选。北沙参、玉竹同为有名的滋阴润燥药，性微寒，味甘，入脾、肺二经，能清肺养阴、益胃生津。这两味药材是经典搭配，在防秋燥上共用可起到协同作用。瘦肉是煲汤的“万能”搭配，不但使汤味更加甘甜清润，还不温不燥，能健脾补虚、养阴润燥，搭配其他食材相得益彰。

小儿“阳常有余，阴常不足”，老年人大多阴血不足，在易被干燥侵袭的秋季，本汤非常适合全家老少妇孺饮用。每周饮2~3次，连续饮用3~4周。同时，患者应注意避免过度用眼，保持规律运动。▲