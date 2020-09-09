直播预告：老年糖尿病患者的自我管理应注意什么？

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起。长期存在的高血糖，导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

老年糖尿病患者身体情况较差，并发症多，并常伴有其他疾病，这使得中老年糖尿病的治疗复杂化。目前尚无根治糖尿病的方法，但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。主要包括5个方面：糖尿病患者的教育，自我监测血糖，饮食治疗，运动治疗和药物治疗。

2020年09月09日（周三）15:30-16:30，“人民好医生”客户端将邀请华中科技大学同济医学院附属协和医院内分泌科陈璐璐教授进行视频直播，为大家在线科普老年糖尿病患者的自我管理注意事项，千万不要错过。

专家简介：

陈璐璐，华中科技大学同济医学院附属协和医院内分泌科主任医师，博士研究生导师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家。中华医学会内分泌学分会第十届委员会副主任委员；中国女医师协会糖尿病专业委员会副主任委员; 国家药品监督管理局药品审评中心首批特聘专家。湖北省糖尿病与代谢病临床医学研究中心主任；湖北省内分泌及糖尿病质量控制中心主任。《J of Diabetes》、 《 Nature Review Endocrinology》、JCEM、 《Diabetes care》中文版、《中华内分泌代谢杂志》、《中国糖尿病杂志》、 《中华糖尿病杂志》等杂志编委。

擅长：糖尿病、甲状腺疾病、骨质疏松症等内分泌疾病的诊治。

老年糖尿病患者身体情况较差，并发症多，并常伴有其他疾病，这使得中老年糖尿病的治疗复杂化，所以中老年糖尿病患者更应注意自我管理。

自我管理措施应简便易行，易被中老年人接受，应要求中老年病人应定期（每2周或1个月）到医院检查血糖、糖化血红蛋白、糖化血清蛋白、血脂。

中老年患者糖尿病的治疗应该坚持饮食治疗、体育疗法和药物治疗的综合治疗方法。其中最基本的疗法是饮食疗法，注意饮食会对患者有很大帮助，所以，糖尿病人在日常饮食中应注意以下几点：

1，饮食治疗的思想准备：在糖尿病人饮食治疗初期，对病人及其家属都是一项艰苦的任务。患者想吃但不能多吃，一定要认识糖尿病的发生、发展，预后和饮食治疗的关系，坚持饮食疗法。

2，适当控制主食量：在一般情况下，休息的病人每天吃主食（米、面、小米、玉米、荞麦等）300～350g；轻体力劳动者每天350～400g；重体力劳动者每天450～550g。病人要注意总结进餐与血糖、尿糖之间的变化规律，做到病情稳定、主食固定，病情波动，及时调整。患者应通过饮食将自己的体重控制在正常范围内。

3，控制饮食绝不是意味着尽量少吃，因为长期饥饿，热量不足可导致机体自身消耗，不仅会出现消瘦、抵抗力减弱，而且可加重糖尿病。因此，糖尿病人要遵照医嘱，合理安排每日总热量、蛋白质、脂肪及碳水化合物的适当比例，给自己制订出一套符合自己的饮食方案。

4，糖尿病人每天进餐的时间，数量应保持一定的稳定性，烟酒都需要戒掉。

糖尿病人若能按以上饮食要求认真照办，并持之以恒，对控制病情、预防并发症会有成效。

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