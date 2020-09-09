“老师，保护嗓子！”关爱教师公益行走进校园

在第36个教师节到来之际，为了呼吁更多人关心关爱教师群体，关注教师因用嗓过度导致的咽喉疾病问题，华润江中联合人民网·人民健康以及百余家连锁药店一起开展“老师，保护嗓子”江中草珊瑚关爱教师公益活动，守护教师咽喉健康，助力老师日常护嗓。

众所周知，教师是一个对脑力和体力要求都比较高的职业。由于常年辛劳，不少老师倍受职业病困扰，这当中，咽喉疾病首当其冲。教师是职业用嗓者，长期超负荷讲课及说话，使喉部和咽部黏膜在强气流的长期冲击下，导致局部充血、水肿，同时影响咽喉部腺体的分泌，故而出现嗓子干痒痛等症状。医学专家均表示，咽喉疾病不容小觑，如果不多加防护，将会带来更多的健康问题。

呵护教师用嗓健康的路上，江中牌复方草珊瑚含片始终相伴。江中牌复方草珊瑚含片自1986年上市以来，一直陪伴着教师等重度用嗓人群，呵护大众的咽喉健康。因为这份初心和坚持，江中牌复方草珊瑚含片已连续多年举办关爱教师咽喉健康的公益行动，今年，这份关爱仍将继续。

2020年是个不寻常的年份，今年的教师节是个特别的教师节。今年上半年，老师们以极大毅力和责任感，克服诸多困难和挑战，陪伴因疫情停课在家学习的孩子们，给“停课不停学”的大规模在线教育交出了优异答卷。和奋战在抗疫一线的医护人员一样，关键时刻坚守在教育岗位的老师们值得同样的掌声和荣光。如今，新学年开启，在繁重的教学任务和疫情防控的双重压力下，老师们更是压力山大，正因此，江中牌复方草珊瑚含片发起“老师，保护嗓子”公益活动，呼吁公众关注老师健康。

活动当天，活动主办方走进上海齐贤学校，向学校老师捐赠爱心公益物资，此外，华润江中还将走进广州、深圳、天津、昆明等几十个城市的学校。同时，华润江中还举办了教师节线下特惠活动以及教师节专场直播。

事实上，江中牌复方草珊瑚含片想要呵护的不仅仅是老师。近年来，随着工业的不断发展，城市空气质量不断下降，以及工作、生活压力的加大，生活习惯的不规律，我国咽喉疾病发病率逐渐提高，各行业人群对日常护嗓需求都日益加大。作为已陪伴国人走过三十多个春秋的保咽护嗓首创品牌，及“百姓信赖药品品牌”，江中牌复方草珊瑚含片一直致力于倡导科学合理用嗓，保护嗓子健康。未来，华润江中也将积极探索，给广大消费者提供更多的上呼吸道健康解决方案，助力健康中国。