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秋季不想皮肤紧绷、干燥、脱皮 各位仙女看过来

2020年09月09日09:11 来源：羊城晚报

【关于洗脸时间】

秋季空气干燥，更要注意控制洗脸的时间。中山大学附属第六医院皮肤科主任吴良才介绍，虽然一直强调着清洁很重要，但是如果洗面的过程太长（>1分钟）就可能会抽干皮肤水分，引起皮肤问题。秋季空气干燥，更要注意控制洗脸的时间。

【关于洗面奶】

晚上睡觉前，因为经过一整天工作，室内室外，皮肤需要彻底清洁干净，让皮肤分泌出新的皮脂膜并进行夜间的自我修复，因此晚上一定要用洗面奶。

每天早上，你只要用清水清洁即可，除非你是极油性肌肤，早上可以适当使用洗面奶。早上使用洗面奶，就相当于把皮肤自己建立的保护膜洗掉了，然后再通过涂抹护肤品人为地建立一层保护膜。天然PK人为，肯定是天然的完胜了。

【关于洗面刷】

洗脸刷，它的清洁力是双手的六倍!而且多温和的洗面机，都会对幼嫩的肌肤造成磨擦，而令肌肤干燥缺失弹性。

吴良才建议：秋冬要降低洗脸刷的使用频率，一周一次左右即可。

【关于洗脸水温度】

在秋季洗脸水的温度很重要，洗脸时水温最好控制在30-33摄氏度左右，这个温度下洗脸不容易伤害肌肤。如果因为天气冷就使用过烫的水洗脸，容易破坏肌肤细胞，让水分流失得更快。

【关于身体保湿品】

洗澡后也不要忘了涂身体保湿产品，这样可以帮助建立良好的皮肤屏障。尤其是婴幼儿、老人、皮肤干燥人群和湿疹人群，《皮肤清洁指南》建议洗澡后要及时（最好在3分钟内）涂保湿产品。

【关于补水】

补水除了给皮肤使用保湿护肤品外，不要忘了平时多喝水，给机体补充充足的水分，不过睡前要少喝、因为睡前喝太多的水，会造成眼皮浮肿及夜尿多。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 简文杨）

(责编：许晓华、李轶群)


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