出伏后，“最凶险的29天”是否有道理， 该如何养生？

出伏了！今年的“加长版”三伏天，终于在8月24日正式结束。但是秋高气爽的日子就要到来了吗？不一定。民间流传一种“最凶险的29天”的说法，就是指出伏后直至秋分的这29天（即今年的8月25日-9月22日），不容忽视。

出伏后，凉燥温燥都需重视

在这段时间内，昼夜温差起伏大，一天中的气温跨度最大可到10℃左右，可谓是“早上凉飕飕，中午热死牛”。再加上夏末秋初之际，虽仍高温有雨，但已燥气渐升，人们常会猝不及防地经历忽冷忽热、忽风忽雨的强刺激，因而切不可掉以轻心。

广东省中医院脾胃科大科主任黄穗平表示，在这期间，年轻人因温燥或凉燥，患感冒几率增多；由于燥气伤肺，老年人原有的呼吸道疾病症状容易加重；小孩患传染性疾病的几率也增多，除了流感增多，还容易出现手足口病、红眼病、登革热、乙脑等群体性传播的传染性疾病。尤其是9月份开学后，家长们要多加留意。无论男女老少，在出伏后的这29天里，都应注重养生。

如何区分温燥与凉燥？黄穗平表示，感受温燥之邪者刚开始就可见头痛身热、干咳无痰、咯痰多稀而黏、气逆而喘、咽喉干痛、鼻干唇燥、胸满胁痛、心烦口渴、舌质红、舌苔薄黄而干、舌边尖红等症，这些都是肺受温燥之邪、肺津受灼而出现的温燥感冒症状。

而空调的寒邪和初秋的燥邪组队出现，便容易形成凉燥之邪。感受凉燥之邪者常出现发热轻恶寒较重、头痛无汗、鼻咽干燥、咳嗽痰少、唇燥不渴、皮肤干燥、舌质偏淡白、舌苔薄白少津等症，这些都是凉燥之邪侵袭而犯表伤肺的凉燥感冒症状。

这29天如何养生？

■早睡早起，适当锻炼

出伏之后，自然界的阳气由疏泄趋向收敛，昼短夜长模式开启，人们要顺应自然规律，接下来要进入早睡早起模式。加强锻炼，增强抵抗力，如晨起跑步、打拳、做操、爬山等。

■固护正气，远离病邪

正气存内，邪不可干。步入初秋，燥气渐升，平时可以适量多吃些滋阴润肺的膳食来固护正气，如银耳炖鹌鹑蛋、冰糖炖雪梨、黄豆猪脚汤等。同时保证饮水，促进新陈代谢，少吃较燥的食物，如辛辣刺激食物、烧烤、油炸食品等。有呼吸道旧疾的人出门可常戴口罩，有哮喘病史的人尽量不要与致敏因素接触。

食疗方——南沙参川贝猪肺汤

黄穗平主任表示，按中医理论，猪肺味甘，性平微寒，具有止咳、补虚、补肺之功效，搭配润肺化痰止咳的南沙参和川贝，适合肺热燥咳、阴虚咳嗽者食用。

材料：南沙参15克，川贝5克，生姜3片，猪肺300克。（2人份）

做法：将猪肺洗净、切块；南沙参洗净；川贝打碎。将全部用料放入砂锅内，加水适量，武火煮沸后，文火煲1小时，调味即可食用。饮汤吃猪肺。

功效：养阴润肺止咳。

（羊城晚报记者 林清清 通讯员 宋莉萍）