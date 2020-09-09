采取有效措施培养节约习惯

一个国家、一个民族对节俭和浪费的态度，体现其价值标准和文明程度。习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，指出要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为；强调要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。习近平总书记的重要指示，为践行绿色生活方式、建设节约型社会指明了方向、提供了遵循。

习近平总书记指出：“尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。”面对风险挑战，必须把保障粮食安全放在突出位置，既毫不放松抓好粮食生产，又绷紧粮食节约这根弦，坚决制止餐饮浪费行为。从自然条件来看，我国是一个人口众多、土地资源相对不足的国家，我国的粮食产需从中长期看仍将维持紧平衡态势，粮食浪费带来的资源浪费、环境污染问题绝对不可小觑。从历史传承来看，勤俭节约是中华民族的传统美德。古人说：“俭约，所以彰其美也。”“俭则约，约则百善俱兴；侈则肆，肆则百恶俱纵。”餐饮浪费之风脱离我国基本国情，背离中华优秀传统文化，败坏社会风气。杜绝这一不良风气，必须厉行节约、反对浪费，努力践行绿色生活方式。这也是顺应自然规律、传承勤俭节约优良传统的必然要求。

法治是解决浪费问题、树立节约新风的重要方式。杜绝“舌尖上的浪费”，形成绿色生活方式，必须加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制。党的十八大以来，我们党制定《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实遏制公务支出和公款消费中的各种违纪违规违法现象，出台一系列有力举措整治餐饮浪费。经过努力，公款餐饮浪费行为得到有效遏制，全党全社会厉行节约的良好风尚正在形成。同时也应看到，在公款餐饮浪费现象明显减少的同时，私人餐饮浪费现象仍然存在，有的甚至触目惊心、令人痛心。餐饮浪费绝不是单纯的个人行为，会侵蚀社会资源，损害公共利益。运用法律手段制止餐饮浪费行为，必须将制度落细落实于日常工作和生活中，让制度“动”起来、执行“硬”起来、惩戒“强”起来，在全社会形成良好的饮食习惯，实现法律效果与社会效果的统一。

艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德，也是我们党的优良作风。习近平总书记强调：“过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。”不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想和精神永远不能丢。餐饮浪费行为时有反复、禁而未绝，其中有“没人管、管不住”的思想、“爱面子、讲排场”的心态在作祟。消除这些消极、不健康的思想和心态，养成绿色生活方式，营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围，既要靠法律制度“硬约束”，又要靠宣传教育“软教化”。节俭是一种思想意识，也是一种行为习惯。形成这一优良行为习惯，宣传教育不可或缺。无论是学校教育还是社会教育，都要通过多种形式，让“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”的观念深入人心，教育引导人们成为节约的行动者，通过躬行节俭实现从“要我节约”到“我要节约”的转变，推动勤俭节约美德蔚然成风。

（作者分别为长安大学经济与管理学院副教授、北京科技大学经济管理学院副教授）

《 人民日报 》（ 2020年09月09日 17 版）