挤个痘痘竟然挤出颅内感染？长痘应该这样处理

最近，19岁的宁波女孩因为鼻梁上长痘挤掉，引发了颅内感染，患上“海绵窦血栓性静脉炎”而住院。年轻人面部长痘，尤其是油脂分泌旺盛的三角区长痘是比较常见的，不少人为了美观会挤掉痘痘，殊不知，这个“挤”的动作很危险。那么，挤一颗小痘痘可能会带来哪些大隐患？如何科学”战痘“？

首先，来看看痘痘是如何形成的。大部分人都是在青春期面部开始出现痘痘，这个时期，荷尔蒙（雄激素）激增，脸上大肆“出油”，同时毛囊口堵塞形成角栓，密密麻麻的粉刺开始显现出来。毛囊中的痤疮杆菌在食物（甘油三酯）充足的情况下必然大量繁殖，进一步加剧了炎症，形成红色的“痘痘”。

挤压痘痘会带来什么危险呢？为什么会危及生命？

挤痘痘不仅不能将痘痘清除，反而可能会使其加重，在脸部留下疤痕。自行挤压痘痘，会使炎症蔓延，也会带进去病菌，这样不但会出现更明显的色素沉着，甚至留下永久性、凹陷性疤痕。更为严重的是，乱挤痘痘，尤其是“危险三角区”的痘痘可能引发各种感染，甚至危及生命。

人体面部有个“危险三角区”：以人的鼻骨的根部为顶点，两口角的连线为底边的一个等腰三角形区域，包括了人的上下唇、鼻子以及鼻翼两侧。三角区的静脉分布和动脉基本上是一致的，并分别构成深浅两个网。深部静脉网不仅与浅静脉的分支相通，而且与眼眶、颅腔海绵窦相通。面部静脉腔内无瓣膜，而瓣膜的功能是可防止血液的回流，面部静脉没有这个功能。当面部发生炎症，尤其在三角区域内有感染时，易导致细菌侵入颅内 ，严重感染时在面前静脉内形成血栓，影响正常静脉血回流，并且逆流至眼上静脉，经框上而通向颅内蝶鞍两侧的海绵窦，将面部炎症传播到颅内，产生海绵窦化脓性、血栓性静脉炎等严重并发症。一旦发生了并发症，通常可出现眼睑水肿、结膜淤血、眼球前突，上睑下垂甚至视力障碍等症状，炎症还可向眼部及周围组织扩散，全身可出现寒战、发热、头痛等，病情严重者，甚至可发生败血症，危及生命。

如果脸上长了痘痘应该怎么做呢？

第一，管住嘴。血糖生成指数（GI）较高的食物要少吃，比如糖、甜品、奶茶。高血糖会导致皮肤角化异常，加剧毛孔阻塞，从而加剧痤疮；高脂肪食物如动物性脂肪含量高的奶酪、肥肉，植物性脂肪含量高的花生、瓜子等也要少吃；远离刺激性饮食如浓咖啡、浓茶等，因为咖啡因会刺激皮脂腺分泌，对痤疮治疗不利；注意低糖低脂饮食，多吃富含维生素A和锌的食物，如梨、苹果、番茄、黄瓜、菠菜、动物肝脏肉蛋奶等。

第二，养成良好的生活习惯。长期熬夜会影响下丘脑垂体性腺轴，打乱人体激素代谢规律，导致雄性激素水平升高，进而导致痤疮发生；避免暴晒，因为紫外线不仅会加剧皮肤光老化，还会加剧毛囊皮脂腺导管的角化；生活中增加高纤维膳食摄入，如粗粮、杂粮等，保持大便通畅；多喝水，保持二便通畅，使体内的毒素及时排出体外，减少痘痘的生成。

第三，注意面部清洁。选用温水清洁，水温过冷去脂作用比较弱，水温过热则容易导致皮脂腺分泌物增加。清洁无需过于频繁，每天清洁不要超过3次，如果清洗过多，会对面部皮肤障碍造成巨大损害。同时，不要因为长痘过度焦虑、烦躁。因为过度焦虑、紧张会加剧肾上腺来源的雄激素分泌，从而加剧痤疮，形成恶性循环。

如果痘痘数量不多，适当用药大都会很快消下去，随意挤掉容易引起感染造成其它并发症。炎症较轻的痘痘，可涂抹外用抗生素，一般几天就会消失。

本文由空军军医大学西京医院皮肤性病科副主任医师时岩、复旦大学附属华山医院皮肤科副主任医师朱小华进行科学性把关。