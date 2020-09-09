秋季腹泻吃药不管用？是你方法没用对！

受访专家：田雨，博士，北京大学第一医院消化内科副主任医师

专家擅长：炎症性肠病、溃疡性结肠炎、克罗恩病、结肠溃疡、慢性腹泻、肠道息肉、消化系统疾病。

出诊时间：每周五(上午)

夏秋之交，马上就要进入十二节气的白露时节了。俗话说：白露身不露，着凉易泻肚。在这个时期一个特别隐藏的敌人——秋季腹泻要入侵了！

北京大学第一医院消化科主任田雨教授每到九十月份就会遇到很多秋季腹泻的患者，有的患者说吃了止泻药蒙脱石散好像不怎么管用。“碰到急性腹泻患者，医生会开两种粉，一种大包的是冲水口服，恢复体力，恢复电解质。另外一包是蒙脱石散，如思密达，吸附肠道里的有害毒素和水分，让我们的症状能够减轻。当然也会根据患者的不同情况，开具其他处方药物。”

田雨教授说：“门诊经常碰到病人反映吃蒙脱石散不管用，其实是使用方法不对。冲药时一定要按照说明书要求，1袋药用50ml水冲，不要随意放水，家里备一个量杯，便于准确测量水量做好药物与水的配比。给孩子用药时，也应根据用药剂量选择配比的水量，比如一次吃三分之一包药，就用17ml的水来配比，如果吃三分之二包药，就加34ml的水，这样严格根据配比，才能起到更好的用药效果。喝之前一定要搅拌让药物均匀分散，有的人只是喝了上面的清水，用药剂量不够所以影响治疗效果。剩下的药物用夹子把开口夹起来，放在阴凉干燥处保存，尽量在一天内使用完毕，如果当天没用完建议丢弃。如果大便逐渐成型了，就不用这些止泻药了。”

对付秋季急性腹泻，要不要吃抗生素？田教授认为，滥用抗生素是老百姓治疗急性腹泻最大的误区，很多人误以为拉肚子是炎症，嗓子疼也是炎症，所以需要吃点消炎药。殊不知，绝大部分秋季腹泻不是炎症，所以不要随便吃消炎药。慢性腹泻也不要乱吃消炎药，越吃越糟，最后可能会吃出了肠道机会型感染，把肠道里特别好的菌群搞乱了。

那么在秋季腹泻高发的季节，在生活上应该注意哪些方面呢?田教授指出，秋季腹泻高发的原因很多，比如受凉、吃的过于油，像油脂含量很高的火锅，越香的火锅里面油的成分越多，再加上辣、吃饭不规律、喝点酒、劳累……肠道就要提出抗议了。另外，夏秋之交，早晚要注意保暖，饮食上不要太刺激，生活规律，这些都可以避免腹泻的发生，安心渡过这个秋季腹泻高发的时段。