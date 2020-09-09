开学季，三项纪律八项注意防高发病

“开学一周了，发热门诊陆续有广州部分学校发热的学生前来就诊，急坏了学校的老师和学生家长。”中山大学附属第三医院参与发热门诊工作的内分泌科副主任医师朱延华说，目前大学生发热的高发原因为急性扁桃腺炎和急性胃肠炎。急性扁桃腺炎主要为受凉感冒导致咽喉肿痛伴发热；急性胃肠炎主要为吃坏东西，导致恶心、呕吐、腹泻出现发热。那么，这个开学季，要如何预防高发疾病呢？

预防上呼吸道感染三项纪律

朱延华介绍，秋季天气渐渐变凉，有些地方日夜温差大，体质差的人可能就适应不了，容易生病。其次空气干燥容易伤害上呼吸道的黏膜屏障，发生上呼吸道感染，同时干燥的环境中病毒活性增强，加之秋季风力普遍较大，伴随秋风的推动，病毒自然就被人通过呼吸吸入到体内产生疾病。所以，秋季逐渐进入呼吸道疾病的高发季节，专家提醒同学们一定要提高警惕。

气温变化，记住保暖：随着温度的变化及时增减衣服。感冒与天气和环境的变化有很大的关联，我们常说感染了风寒就是指上呼吸道感染。上体育课及运动出汗后，尽快擦干汗水，更换衣服。晚上空调不开得太足，注意温度适宜，可以开点小窗，及放两块湿毛巾增加湿度，不然容易受凉感冒，空气过于干燥加上秋天的干燥气候容易嗓子干，诱发流鼻血等。

养成良好的生活习惯：适量运动和足够休息，特别是少熬夜。因为熬夜会导致身体的抵抗力和免疫力下降，更容易患上感冒。增加身体锻炼，因为通过运动和锻炼可以大大增加身体的素质和提升身体的免疫力，增加身体抗病的能力，所以秋季也要多做一些户外运动。勤洗手，勤通风，饭前便后要洗手，吃好一日三餐。

搞好环境卫生：注意寝室环境清洁。房间要经常通风换气，保持空气的新鲜。不要去相对封闭的空间。尤其是抵抗力差的人群，不要去医院、商场、超市等人口集中、场所相对封闭、空气流通不好的地方。尽量少外出，减少外界接触，保持社交距离。

预防急性胃肠炎的八项注意

秋季是急性胃肠炎发病率较高的季节。其发病原因是由于吃进了含有病原菌及其毒素的食物，或饮食不当，吃了有刺激性不易消化的食物而引起胃肠道黏膜急性炎症性改变。

把好进口关：很多的疾病都是吃出来的，小心病从口入，胃肠性的疾病更是跟吃密切相关，所以，一定要对食物进行彻底的清洁，生吃的蔬菜和水果要洗干净后再吃，以免造成农药中毒和急性胃肠炎。

把好食物关:不要吃太凉的食物，也尽量避免过于辛辣的食物，不吃过期的食物。不论是节日期间还是平常一定要避免暴饮暴食，要做到起居饮食有度，每餐要控制进食量，要有所节制。

把好时间关：按时就餐、不吃剩饭菜，如果吃剩饭菜，一定要彻底加热，防止细菌性食物中毒。

把好质量关：选择食品时，要注意食品的生产日期、保质期。不买无证小摊的食品，不买校园周边、街头巷尾的“三无”食品，不吃过期或变质食品。少吃油炸、烟熏、烧烤的食品，这类食品如制作不当会产生有毒物质。

把好水果关：尽量少买切好分装的果盘，少买冰箱保鲜及冰冻的无包装及保质期的食物与水果，冰箱是滋生细菌的温床，冰冻西瓜好吃还需悠着点吃，吃了这类食物极易发生急性胃肠炎。

把好饮水关：平时适当饮水，每天1.5升，有运动出汗适当增加饮水量，白开水是最好的饮料。一些饮料含有防腐剂、色素等，经常喝不利于我们的健康。切记不喝生水，运动后不喝冰冻饮料，要喝温开水。冰冻刺激性的食物易引起胃肠道黏膜急性炎症性改变导致急性胃肠炎和消化不良。

把好作息关：保证规律作息时间，不熬夜。熬夜降低人体免疫力，使人体更容易生病。同时因为夜晚人体饥饿素分泌增加，故容易产生饥饿感，想吃夜宵，故增加饮食不节发生急性胃肠炎的可能，及导致人体代谢紊乱的可能，例如体重增加，导致肥胖的发生。

把好卫生习惯关：养成良好的卫生习惯，做到“二常”：常洗手、常剪指甲。记得饭前便后要洗手，预防“菌从手来，病从口入”。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 周晋安）