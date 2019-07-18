北京朝阳区部分居民出现急性胃肠炎 官方回应

人民网北京7月18日电 北京市朝阳区政府官方微博17日晚间发布【情况通报】称，针对豆各庄地区部分居民出现急性胃肠炎情况，市区相关部门联动，邀请流行病、水质、环境等方面专家组成现场专家组，连夜开展流行病学调查、水样采集等相关工作。目前，根据病例的临床表现、实验室检测结果、流行病学特征及水质的实验室检测等现场调查和数据分析，专家组认为，急性胃肠炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。此外，检测结果显示，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

这份通报同时指出，在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象，为保证居民用水安全，专家组建议对小区及周边环境进行综合整治，加强水质监测，并尽快对小区水箱进行全面清洗。市区相关部门及属地已开始按照专家组建议开展各项工作。

北京市朝阳区政府官方微博截图

此前，北京市朝阳区政府官方微博于15日凌晨发布通报称，7月12日晚，接到群众反映朝阳区豆各庄地区部分小区居民出现腹泻情况后，疾控部门即刻组织专家和专业人士开展流行病学调查、采样和分析论证。截止到14日20时，52件标本检测出诺如病毒，其他标本尚在检测中。同时，针对居民提出的水质疑问，相关调查核实工作同步开展，现场已提取水样进行检测。