热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京朝阳区部分居民出现急性胃肠炎 官方回应

2019年07月18日18:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月18日电 北京市朝阳区政府官方微博17日晚间发布【情况通报】称，针对豆各庄地区部分居民出现急性胃肠炎情况，市区相关部门联动，邀请流行病、水质、环境等方面专家组成现场专家组，连夜开展流行病学调查、水样采集等相关工作。目前，根据病例的临床表现、实验室检测结果、流行病学特征及水质的实验室检测等现场调查和数据分析，专家组认为，急性胃肠炎为综合污染因素感染所致的可能性较大。此外，检测结果显示，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

这份通报同时指出，在调查中发现，小区及周边环境存在卫生隐患，部分小区水箱存在管理不规范现象，为保证居民用水安全，专家组建议对小区及周边环境进行综合整治，加强水质监测，并尽快对小区水箱进行全面清洗。市区相关部门及属地已开始按照专家组建议开展各项工作。

北京市朝阳区政府官方微博截图

此前，北京市朝阳区政府官方微博于15日凌晨发布通报称，7月12日晚，接到群众反映朝阳区豆各庄地区部分小区居民出现腹泻情况后，疾控部门即刻组织专家和专业人士开展流行病学调查、采样和分析论证。截止到14日20时，52件标本检测出诺如病毒，其他标本尚在检测中。同时，针对居民提出的水质疑问，相关调查核实工作同步开展，现场已提取水样进行检测。

(责编：杨迪、许晓华)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn