遏制餐饮浪费需要更精细的节约提醒

为减少舌尖上的浪费，越来越多的餐饮企业在店面及外卖平台推出半份菜、小份菜，但由于未标明菜量多少、适宜几人食用，有的店面虽然标出菜品克数，市民点菜也还是“一脸蒙”，加上每家店的分量存在差异，导致浪费现象仍时有发生。有市民提出，杜绝浪费的提醒做法很好，但希望更直观、更精细一些。

节约提醒虽好，但不够精细，也难免会让消费者犯糊涂。节约提醒看似小事，但也关系到消费者的消费体验，且关乎餐饮浪费。以媒体报道的外卖平台为例，不同规格菜品均缺详细介绍，也就会使消费者在下单时半份菜、小份菜是多少，一点不清楚。另外，平台上店里展示的都是宣传图，而非实物图，加大了顾客对菜量判断的难度。“盲选”之后，就很容易出现吃不饱或吃不了的现象。

在节约提醒上更精准些，关键是餐饮企业做好精细功。从根本上而言，让消费者明明白白消费，节约点餐不浪费，并不难以实现。诚如前述，半份菜、250克菜到底有多少，餐饮企业不能只靠数字或图片提醒，可以结合消费者的消费实践做辅助说明，消费者有了对比或更直观的认识，也就可以避免过量点餐造成的浪费。

节约提醒上更精准，需要在半份菜、小份菜上有标准可循。据悉，9月7日成都餐饮同业公会发布了《成都市餐饮业厉行节约反对浪费行为规范》，其中明确规定：餐饮服务单位在套餐标准上注明建议消费人数，并根据客人要求创新提供“半份菜”“小份菜”。这份“操作指南”就有利于规范行业行为。

节约提醒上更精准，也离不开媒体的力量。毕竟，餐饮企业推出半份菜、小份菜，唯有消费者乐于消费，才能实现遏制餐饮浪费的目的。故此，应做好相关知识的普及，促使公众养成理性、节约点餐的习惯。同时，也应做好舆论监督，对一些商家靠小份菜、半份菜糊弄或坑害消费者的，也应敢于揭露，以维护消费者的合法权益。

餐饮企业需要慢慢规范服务内容。让半份菜、小份菜深入人心，离不开合力而为。更为期许的是，对于小份菜的呈现形式，每个餐饮企业应当介绍得更详细、直观，对顾客有更多提醒。这不仅对于消费者利好，且有利于餐饮企业提升服务水平，赢得良好口碑，所以，餐饮企业就不应嫌麻烦。（杨李喆）