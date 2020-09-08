杨会志：DRG应用医院绩效管理 实现效率与质量双赢

人民网北京9月8日电 6日，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，中国科学技术大学附属第一医院学科办主任杨会志表示，将DRG（以疾病诊断分组）应用于医院的精细化管理，有助于进一步规范医疗服务行为，提升医疗效率及医疗服务质量。

“DRG诞生于60年代的美国，是一种科学医保付费管理，同时DRG也是一种更精细的医院绩效考核工具。最早在深圳、三明和克拉玛依三个市进行试点，然后在福建省试点，后面逐渐发展至全国。” 杨会志说：“现阶段，中国科学技术大学附属第一医院将DRG作为绩效管理工具，加强医院成本精细化管理。”

杨会志介绍，DRG根据每一名出院患者实际所发生的各项费用，包括医疗，护理，检验检查，药耗和管理五方面费用，进行测算。通过分组，并赋予不同权重，由此生成CMI值（疾病疑难系数），并与地区相对应的平均值进行对比，以间接反映出各医院综合医疗技术水平。

“每组DRG组能涵盖巨量信息内容，根据诊断按照疾病分门别类，划分疾病难易程度。“杨会志说：“DRG用一组数字就能反映患者诊断的是什么疾病，做了什么治疗，开刀了还是没有开刀，是否有有并发症和合并症等信息。”

杨会志表示，建立管理高效的医保支付机制有助于保障群众获得优质医药服务、提高基金使用效率，DRG是衡量医疗服务质量效率、进行医保支付的重要工具。医疗支付制度从按项目或人头付费变为按疾病症断分组付费，可有效改善过度治疗和治疗不足的问题，在管理中对医疗工作进行监管。将DRG中的权重工作量和CMI值纳入医院绩效考核系统，有助于促进科室重视收治疑难危重病人，缩短平均住院日，提升医院运营效率，提高医疗技术水平。