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妇幼司发布2020年预防出生缺陷日宣传教育材料和线上宣传活动播放平台信息

2020年09月08日16:29 来源：卫健委网站

9月12日是预防出生缺陷日，国家卫生健康委已印发通知在全国组织开展2020年预防出生缺陷日主题宣传活动。为便于各地更好地开展宣传活动，妇幼司制作了“出生缺陷防治健康教育核心信息宣传手册”、“2020年预防出生缺陷日宣传海报”供各地下载使用，扩大宣传教育效果。

9月12日上午9时开始，国家卫生健康委将联合中国出生缺陷干预救助基金会共同举办线上主题宣传活动。届时将公布展播全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛优秀作品，“共和国勋章”获得者钟南山院士将应邀接受视频访谈。线上宣传活动将同期在国家卫生健康委网站“妇幼健康司”子网站（平台链接：http://www.nhc.gov.cn/fys/new_index.shtml）、中国出生缺陷干预救助基金会官网（平台链接：http://www.csqx.org.cn/）、人民健康网（平台链接：http://health.people.com.cn/）、科普中国（http://www.kepuchina.cn/）、健康中国官方微博（账号：健康中国）等平台播放。

附件：1.出生缺陷防治健康教育核心信息宣传手册

2.2020年预防出生缺陷日宣传海报

相关链接： 国家卫生健康委办公厅关于开展2020年预防出生缺陷日主题宣传活动的通知

(责编：孙博洋、乔业琼)


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