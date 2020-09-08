金华市人民医院上线“医卫通”系统：好看病，看好病

随着金华市积极推进“互联网+医疗健康”融合发展，互联网不断为健康医疗行业赋能。在金华市人民医院，信息化带来的惠民便利服务随处可见：自助挂号机、刷脸就医、诊间支付、医后付、微信公众平台服务等，都极大地提升了群众的就医体验，“互联网+医疗”俨然已经成为现代医疗机构的基础设施，“让百姓少跑腿，数据多跑路”正成为现实。

刷脸就医与诊间支付

9月6日，在金华市卫健委指导下，金华市人民医院协同金东区第二人民医院在全市完成了“医卫通”转诊平台3.0版本的三方调试演练。

金华市人民医院党委副书记、院长王翰青表示，“‘医卫通’的启用，有助于提升基层群众的就医体验，在家门口便能享受到优质医疗资源；在平台保障下，云端医疗数据在上下级医院中实现实时交互，从而提高救治效率，为患者争取宝贵时间。”

什么是“医卫通”系统

据介绍，“医卫通”系统是全市区域卫生信息化建设总体规划构架下运用互联网+、云计算和大数据等信息手段，本期先试点开展网上预约等互联网医疗、转诊业务协同、跨医院之间的远程医疗协作服务。

“医卫通”的开通，打破市县乡镇区域界限、不同等级医院界限，把优质医疗资源和优秀医生资源“送”到基层、老百姓家门口。

“医卫通”的便民亮点

老百姓可以在基层卫生院预约各大医院的专家号源，到医院就能看病。基层卫生院的医生能在线实时查看上转病人的就诊状态。上级医院的医生能查看上转病人在基层就诊的病例资料和检查报告，实现医疗数据的共享。

上转病人就诊结束，根据病人的实际情况，可以一键下转到基层卫生院并预约科室和医生，基层卫生院医生可以在线查看到下转病人预约情况及该病人在上级医院的病例资料和检查报告。

所有的程序均在医院自己的HIS系统完成，操作简便，效率高。

系统全面上线后，市区所有基层卫生院、市属医院的相关医疗卫生资源信息，均可通过“医卫通”系统直接实现数据采集和交换。

“好看病，看好病”“医卫通”的成功上线老百姓解除病痛提供便利。

（金华市人民医院供稿）