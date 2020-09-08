中核海得威助力第二届东方消化内镜学术会议召开

9月4日-6日，由上海市医学会、上海市医学会消化内镜专科分会主办的第二届东方消化内镜学术会议在上海召开。本次会议邀请了消化病和消化内镜领域国内外专家学者，围绕消化道早癌、胆胰疾病、肝病、炎症性肠病和幽门螺杆菌（Hp）相关热点问题展开研讨，并举行全国幽门螺杆菌（Hp）规范化门诊项目启动仪式。中核海得威作为国际呼气诊断事业领导者参加此次会议，并携尿素[13C]/[14C]呼气试验产品亮相。

在幽门螺杆菌(Hp)论坛，李兆申院士、吕农华教授主持启动全国幽门螺杆菌（Hp）规范化门诊项目。李兆申表示，“我们承认目前不能完全预防胃癌发生，也必须承认，我们忽视了胃癌的早诊早治，我们坚信，攻克胃癌从根除幽门螺杆菌（Hp）开始。”

吕农华就《我国幽门螺杆菌（Hp）根除与胃癌防控共识解读》进行专题报告，并表示根除幽门螺杆菌（Hp）可以有效预防胃癌。Hp感染应该治疗，获益远大于弊。规范有效的根除幽门螺杆菌（Hp），提高幽门螺杆菌（Hp）根除率是当务之急。

据介绍，幽门螺杆菌（Hp）作为胃癌最重要的可控的因素，其检测与根除受到全世界的关注，因此国内外诸多学会组织发布了针对性的指南共识。我国作为幽门螺杆菌（Hp）感染大国，根除率却不容乐观。针对Hp感染检测/诊断的方法，各国共识意见较为统一，最受推荐的非侵入性方法为尿素呼气试验（UBT）。