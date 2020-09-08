研究发现一常用药增阿尔茨海默病风险

新华社北京9月7日电 《参考消息》7日刊登美国每日科学网站报道《与阿尔茨海默病风险增加有关的常用药》。摘要如下：

由美国加利福尼亚大学圣迭戈分校医学院研究人员领导的一个科学家小组称，治疗过敏、感冒、高血压和尿失禁等疾病的一类药物，可能会增加认知能力下降的风险，尤其是增加老人罹患阿尔茨海默病的风险。

这项研究结果于2020年9月2日发表在美国神经病学学会医学杂志《神经学》周刊网站上。

目前，抗胆碱能药物广泛应用于治疗大大小小数十种疾病。其中一些抗胆碱能药物需要医生处方才能购买，而另一些可以通过药店柜台直接购买。它们通过阻止乙酰胆碱——对记忆功能至关重要的一种神经递质或化学信使——与特定神经细胞上的受体结合来发挥作用。其影响结果是抑制副交感神经冲动，这种神经冲动与各种无意识的肌肉活动有关，比如胃肠道和肺部的肌肉活动，以及流涎、消化和小便等人体生理功能。

研究人员称，认知正常的研究对象在测量指标位于基线时，至少服用一种抗胆碱能药物，并被跟踪达10年后，相较于没有服用此类药物的研究对象，出现轻度认知损伤的可能性就会增加47%。轻度认知损伤通常是阿尔茨海默病等痴呆症的前兆。

研究报告作者之一、加利福尼亚大学圣迭戈分校医学院精神病学系副教授莉萨·德拉诺-伍德博士说：“这项研究表明，在认知问题出现之前，减少抗胆碱能药物的使用，可能对预防未来记忆力和思维能力受负面影响很重要，尤其是对患阿尔茨海默病风险较大的人而言。”

688名平均年龄为74岁的成年人参与了此项研究，并按性别平均分组。研究开始时，所有研究对象都没有出现认知或记忆问题，并报告了自己是否服用抗胆碱能药物。其中服用者占三分之一，平均每人服用4.7种抗胆碱能药物。研究对象接受了长达10年的年度综合认知测试。