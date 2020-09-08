专家澄清：视觉训练不能治疗青少年真性近视

当下，青少年近视发生率不断增加已是不争的事实。通过视觉训练就能治疗近视吗？上海眼病防治中心专家许琰7日接受中新网记者采访时明确表示，视觉训练不能治疗真性近视，一切说“视觉训练能够治疗近视”的宣传都是骗人的。

这位专家告诉记者，视觉训练是指利用光学或心理物理学等方法，训练双眼调节功能、集合功能、眼球运动功能以及两者的协调性，从而提高双眼视觉系统的应用能力，改善及治愈视疲劳、眼球运动障碍、阅读障碍等双眼视觉疾病。

许琰表示，视觉训练主要的对象是弱视、斜视、视功能障碍的人群，并指出：“视觉训练主要是训练大脑和双眼的协调性，训练的是视功能，而不是治疗近视，相反不正确的训练还可能加深孩子的近视。”

作为临床医生，许琰指出，近些年来，视疲劳的发病率逐年增长，具体症状表现为眼睛酸胀、流泪、眼眶痛、看书写字不能持久、头痛不适等等。她介绍：“视疲劳的原因很多，因调节功能异常导致的视疲劳可以通过视觉训练来改善。”

她表示，眼睛的对焦过程是睫状肌伸缩运动的结果，类似健身锻炼，有效的调节训练可以加强眼睛的调节幅度，调节灵敏度，改善聚焦问题，使得眼睛不易疲劳，获得舒适的视觉状态。

在辅导作业中，常有家长抱怨孩子读书写速度很慢，错误、漏抄、抄错板书时有发生。许琰坦言，这些看上去的“马虎”问题，除了有孩子学习态度不认真因素，还可能是孩子眼睛运动发生异常或者眼睛和手的运动不协调。

据介绍，眼球运动功能主要包括注视、扫视、追随。许琰说，这三者相互联系，又常常同时发生异常，影响到阅读能力，表现为阅读速度慢、丢字串行、抄写困难。在采访中，许琰告诉记者临床遇到的一个病例。7岁的女孩刚开学，突然说看书看不清，看黑板也看不清。在当地医院接受了眼底视网膜、头颅CT等多项检查，都没有发现病因。在其门诊，视功能检查结果发现，孩子眼睛的调节功能异常。针对病情，医生们一方面安慰家长和孩子情绪，一方面给她设计了视觉训练方案。经过一个月的治疗，孩子的视力慢慢恢复正常，远近视力都达到1.0。

关于是否要戴近视眼镜，家长们存在着一些认识误区。许琰告诉记者，因视力下降，视物模糊而就诊的低年龄段孩子中，有相当一部分是假性近视。这是由过多的近距离游戏或看书写字导致用眼过度，眼睛睫状肌痉挛，造成调节性近视。她说，这种近视，只要使用药物放松紧张的睫状肌就可以恢复正常视力。

对于真性近视，许琰指出，不戴眼镜只会让眼睛始终处于疲劳状态，不仅不会降低度数，还会导致近视增长过快。而戴镜后视觉质量提高，用眼疲劳改善，在一定程度上可以延缓近视的进展。她直言，近视度数加深与戴眼镜没有关系。(记者 陈静)