“限塑令”升级能否管住小小塑料袋？

农贸市场里，每个摊位前都挂着一堆塑料袋，几头蒜装一袋，一把小白菜装一袋，买一趟菜下来，用上十来个塑料袋很平常；生鲜电商上买个菜，各种蔬菜被塑料网套、保鲜膜、塑料盒等包裹得严严实实……

9月1日起，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式施行，新固废法明确固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则。各地近来也相继推出了新版“限塑令”。

记者调查发现，从2008年6月1日开始实施“限塑令”至今，一段时间内，不可降解塑料袋的使用有所减少。但近一两年来，在一些农贸市场，一次性塑料袋的使用出现反弹。同时，外卖、生鲜电商成为塑料制品使用大户。

管住塑料袋到底难在哪儿

“限塑”12年塑料制品为何越用越多？相关专家、业内人士分析认为，替代品价格高是一个主要原因。

不让用塑料袋用什么？可生物降解材料被认为是解决塑料污染的一大利器。但记者调查发现，受市场规模等影响，目前成本仍较高。中国合成树脂协会塑料循环利用分会常务副会长王旺说：“当前还缺乏与一次性塑料制品一样便利、廉价的替代品。”

据了解，可降解塑料袋的价格是普通塑料袋的两三倍，到达消费场所价格又会翻一番。

此外，目前可降解塑料袋不耐用也是难以推广的原因之一。一些商户反映，可降解塑料袋质地太软，使用体验远远比不上普通塑料袋。

业内人士认为，“限塑令”难落实还有一个原因是执行难，需要相应的执法支持。如果没有严格的执法，对一些违规使用超薄塑料袋商家缺乏有效的处理措施，那有偿使用塑料袋只是给商家增加了收入。

治理塑料污染不能一蹴而就

据不完全统计，全国已有20多个省份相继发布新的“限塑令”。除了禁止和限制塑料制品的使用，各地还提出加快推广可替代产品和模式的应用。记者发现，新版“限塑令”除了减量化要求，也从设计、生产制造、流通、消费、回收、再生等方面进行了安排。

业内人士表示，塑料污染成因复杂，相关治理也并非能一蹴而就，要推动“限塑”取得实效任重道远。

王旺等认为，首先要加大执法力度，促进政策落地。

此外，除了塑料包装生产企业外，外卖、快递平台和产品的销售商都是利益相关者，这些生产、流通、销售企业以及平台也应承担相应责任，建议进一步明确、压实相关利益主体责任，以推动这些企业减少过度包装，积极使用可循环包装产品和物流配送器具。

要建立消费者约束、激励机制。王旺认为，要提倡消费者对塑料袋重复利用，尽量使用环保购物袋。

还有专家建议，通过正向激励方式倡导“绿色生活”。比如，商家可以通过积分、换购等方式，鼓励消费者自带杯子装饮品，减少一次性塑料杯、塑料吸管产生的环境污染。