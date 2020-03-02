“限塑”，大家一起来

突如其来的新冠肺炎疫情，不仅让人们揪心，也改变了很多人的生活方式。这个春节假期，我除了“宅”在家里，也隔三岔五外出购物、备足食物，大大小小的塑料袋真不少。后来只要是去超市买菜，我和家人都会带上拉杆车。但有时候购买的物品多了，还是得买塑料袋。

如今，我们的生活似乎已经离不开塑料制品。研究表明，全球每年产生约3亿吨塑料垃圾。微塑料颗粒不只出现在全球的海洋、河道等自然水体中，还出现在动物体内、饮用水中，甚至进入人体。虽然说，微塑料污染对于人体的危害目前还缺乏科研成果作为依据，但塑料泛滥引发的后果亟须引起广泛重视。

为减少塑料制品使用，中国早在2008年就开始施行“限塑令”，希望通过“价格杠杆”，提高塑料袋使用成本。“限塑令”执行之初，成效相当显著。很多人养成了自带购物袋、小推车的习惯。但近些年，随着快递、外卖等新业态兴起，“限塑令”不断遭遇新难题。在一些店面，“限塑令”还被简化执行为“卖塑令”。

为啥塑料制品越限越多？我认为一个重要原因在于缺乏合适的替代品。塑料袋方便、便宜、应用广泛，要找一种合适的替代品还真不太容易。一些可降解塑料制品，要么价格高，要么物理特性差，目前难以完全替代。同时，对于一些“小散乱”的塑料回收小作坊，监管执法难度较大，造成低质塑料袋屡禁不止。而随着居民收入水平提升，一个塑料袋几毛钱的收费也很难起到价格杠杆作用。

治理塑料污染，需要在管理上下功夫。今年初，国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，明确了分阶段、分领域、分步骤限制塑料制品的使用。与之前的“限塑令”相比，这份《意见》最明显的特点是着眼于构建整体性塑料循环产业链，从而真正形成管理上的闭环。

在新的管理制度下，政府应强化监管，针对塑料袋的限产、限售、限用形成监管合力，严堵不合规塑料袋进入市场，同时规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度。

企业需要加强可再生、可替代、可降解材料攻关。目前塑料制品消耗量居高不下，不仅意味着环保压力与日俱增，也意味着相关替代品产业孕育着巨大商机。

对公众来说，需要改变生活习惯，践行“绿色生活”。比如外出购物尽量自带环保购物袋，重拾布袋子、菜篮子、小推车；尽量选择符合绿色环保要求的产品，自觉抵制产品过度包装；在外就餐积极实施“光盘行动”，避免打包；网购时主动选择可共享、循环使用的快递包装物；自觉对消费产生的垃圾进行分类，促进塑料废弃物的回收利用等。

“限塑”，还得大家一起来。从塑料产生到回收，只要每一个环节、每一个公民都切实行动起来，积极践行塑料制品源头减量、重复使用和妥善回收原则，我们就一定能够创造一个没有“白色污染”的世界。