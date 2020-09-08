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缓解全球可移植细胞供应不足

胰岛细胞皮下移植动物试验成功

张梦然

2020年09月08日08:58 来源：科技日报

科技日报北京9月7日电 （记者张梦然）据英国《自然·代谢》杂志7日发表的一项医学最新研究，美国科学家报告了一种胰岛细胞皮下移植的新方法，可以让Ⅰ型糖尿病动物模型的血糖水平保持稳定，并已在部分灵长类动物中测试成功。该研究成果对改善这种自身免疫病的治疗具有重要意义。

据世界卫生组织发布的报告，全球糖尿病成年人患者近40年内增加了3倍。虽然这种疾病可以通过药物控制，但是现阶段没有疗法可以停止或逆转疾病进展，也就是说人类尚无根治糖尿病的方法。目前认为，最重要的就是充分利用胰岛素，这是机体内唯一降低血糖的“救星”。

对Ⅰ型糖尿病患者来说，将胰岛细胞移植到肝脏中是一种治疗手段，但这种疗法会导致出血、形成血栓、移植物排斥等并发症。皮下移植的位置之所以引起关注，是因为这些位置较易抵达和监测，但移植物通常无法存活，因为细胞无法获得足够的营养和氧气。

此次，美国宾夕法尼亚大学研究人员阿里·那吉、戴夫杨什·阿嘎瓦尔及他们的同事，将胰岛细胞包裹在一种新的胶原基质内，克服了这一问题。这种基质能帮助细胞在皮下移植后存活。当研究团队在啮齿动物模型和少数灵长类动物中测试该技术时，它能让这些动物维持胰岛素和胰高血糖素的正常产生。

可移植的胰岛细胞供不应求，因为这种细胞来自供者的遗体，因此，研究团队认为他们的方法可用于提高其他类型的移植细胞的生存力。例如，如果干细胞来源的β细胞也可以进行这种处理，它们或能成为胰岛素分泌细胞的一个可再生来源，从而替代Ⅰ型糖尿病患者所失去的那些细胞。

研究人员总结称，尽管仍需开展进一步研究，但胰岛皮下移植的出现，将能为Ⅰ型糖尿病患者提供一种新的治疗选择。

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很多人对糖尿病的类型没什么概念，但实际上，Ⅰ型糖尿病与Ⅱ型糖尿病的发病机理完全不同。而Ⅰ型有一个特点，就是最终无一例外地要使用胰岛素治疗，所以Ⅰ型糖尿病原来也被叫做胰岛素依赖型糖尿病。亦因此，医学界一直有给Ⅰ型患者更换新的胰岛细胞的想法——比起依靠患者自己注射胰岛素，移植到人体内的胰岛细胞显然能更好的实时控制血糖。而今，皮下移植细胞可以顺利成活，不但将大大提高临床治疗的效果，也意味着糖尿病患者的个体化治疗即将到来。

(责编：李轶群、许晓华)


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