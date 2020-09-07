“院长在线”搭起医患连心桥

高密市人民医院为深入贯彻落实进一步改善医疗服务，满足群众就医需求和就医体验创新开通“院长在线”电话热线。自5月28号开通“院长在线”至今已进行15期，每周四上午9：00-11:00医院七位院领导轮流坐阵客服部，通过热线1603456、0536-2311120接听市民来电，解决群众难题，此举可谓“一石激起千层浪”，在院内掀起了进一步改善医疗服务的高潮,在行业内也开创了先河，激起层层涟漪。

院领导们在线期间接听市民来电50余次，涉及服务态度、停车收费、医院安保、医疗质量、就医流程、就医体验等方面的问题。

针对市民提出的问题接听后立即协调、调查、回复。对于服务问题，视不同情节，立即处理；简化口腔、内镜患者就医流程，优化药品流程，将个性化用药需求病人专项管理，优化挂号流程，48内小时二次就诊免挂号费；为老年患者配备专用挂号机，配备专门导医，实行诊间结算；停车问题腾出职工停车场对病人开放，延长停车收费时间；门诊耗材需求实行二级库管理；慢病门诊、查体中心开放双休日就诊；强化多学科会诊管理减少患者跑腿、漏诊、误诊；开设便民门诊、实现门诊“一站式”服务；加快信息化建设，开通互联网医院，实行网上预约、网上诊疗、网上购药，实现足不出户，完成整个就诊流程；诸如此类，不断改进各项工作，提升患者就医体验。

正如党委书记、院长张鹏所说：“病人的事无小事，我们应该对病人好一点、再好一点”。“利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去”，“院长在线”犹如一把利刃挥向了医疗服务的“痼疾”，使医疗服务不断改善，服务质量不断提升。高密市人民医院的全体职工也在改善医疗服务的路上砥砺前行，用行动践履着“生命至上，服务至上”这一承诺。

（高密市人民医院供稿）