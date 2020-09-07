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晚睡两小时，第二天不开心

2020年09月07日10:20 来源：人民网-生命时报

熬夜真的毫无益处。近日，挪威科技大学心理学家发现，仅仅比平常晚睡2小时，第二天就会变得更冲动，更容易犯错，而且愉快感下降。

研究人员对52名年龄在18~35岁的健康成年人进行为期11天的调查。为了监测睡眠，研究人员要求参与者在手腕上佩戴运动传感器，每天早上填写一份“睡眠日记”，记录的问题包括：什么时候就寝和起床，花多长时间入睡，夜间有没有醒来等。在维持了7天的正常睡眠习惯后，参与者在最后3个晚上比平时晚2小时睡觉，但在正常时间起床，并在其中几天上午9点左右接受了标准化测试，以评估他们的注意力，然后填写一份“积极和消极情绪影响量表”，以评估他们的情绪状态。试验结果显示，晚睡后的三个早晨，参与者在注意力测试中的反应时间减少，即更快地做出决定，但犯的错误更多了，这意味着他们变得更加冲动。此外，他们的积极情绪也变少，感到不那么快乐、热情、专注和满足。

发表在《睡眠杂志》上的这项研究成果表明，即使晚睡1~2小时也会对认知能力、情绪、专注力产生负面影响。如非必要，不要熬夜工作或学习，这会损害人们减压和克服困难的能力。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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