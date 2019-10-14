美国俄亥俄州立大学一项研究显示，经常在吃饭时不开心、有负面情绪的人，更易发胖。

研究人员招募了42对年龄介于24～61岁之间志愿者。在为期两天的研究中，研究者要求参与者在就餐时，谈论金钱、亲戚关系等最有可能产生冲突的话题，并在房间中设置了录像设备。在就餐后的7个小时里，研究者每小时对参与者测量一次能量消耗（即燃烧的热量），每次为时20分钟。同时，对其饭后的血液样本的血糖、胰岛素、甘油三酯含量进行了分析。结果显示，在饭后第一次测量时，有负面情绪的参与者平均每小时燃烧热量比其他人少了31卡，并且其血液中的胰岛素水平比其他参与者平均高出了12%，而胰岛素有助于脂肪的存储导致体重增加。

该研究首席研究员简·吉科尔特·格拉泽教授指出，如果每天燃烧的热量减少100卡，这样日积月累，一年内就会令其体重增加近10斤。因此吃饭时保持好心情更有益健康。▲（赵炽）