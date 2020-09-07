调五脏，多用三个方法

中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 戴颖慧

传统中医认为，“流水不腐，户枢不蠹”，意思是说，流动的水不会发臭，经常转动的门轴不会腐烂。这说明，运动着的事物总能保持长久生命力。这个比喻用到我们的身体也一样，人体的气机(脏腑经络等的功能活动)总是在“升、降、枢”循环往复，如果这个过程顺畅，五脏六腑就调和安康。其实，想做到这点并不难，学会下面三个动作。

升：上拍百会。百会穴位于头顶部，前发际正中直上5寸(两耳尖连线与头正中线的交点)。百会是人体督脉、足太阳膀胱经、足少阳胆经、手少阳三焦经和足厥阴肝经的交会穴，属人体诸阳之会。中医讲，阳气主升、主温、主动。拍百会主要通过拍打这一动作刺激穴位，疏通经络，促进清阳之气上升，激发调动人体内阳气，进而改善脱肛、胃下垂、子宫脱垂等下陷症状，而血随气升还能缓解头晕、头痛等脑供血不足的情况，使人保持神清气爽、精神焕发的状态。具体手法为：用手掌直接拍打头顶，掌心对准百会穴处，以适当力度有震动感而不觉疼痛为宜，每次拍打30~60秒，上午拍打更佳。

枢：中揉腹。腹部居于人体中间位置，肾经、胃经、脾经、肝经均在腹部有循行，靠腹正中线由近及远依次排开，肝胆脾胃大小肠等脏器也都位于腹部。五脏(除心肺)之经络腧穴分布于此，六腑之器藏纳于此，可见腹部是五脏六腑功能集中地，就像人体的十字路口，沟通上下、调节左右。唯有腹部这个交通枢纽畅通不拥堵，才能保证人体整个交通线路四通八达。而揉腹部一是通过接触摩擦刺激部位腧穴、增强所属经络功能，各司其职、各为所用、通调五脏;二是六腑“以通为用，以降为顺”，按照一定方向揉腹可加强六腑通降功能。具体手法为：掌心朝下，两手掌叠放于腹部，以肚脐为中心划圆，未进餐则顺时针、逆时针方向各划数十次，进餐后顺时针方向数十次即可。

降：下跺脚。脚是人体第二心脏，许多通往全身各处的穴位，大都交汇在足部，如人体十二正经中足三阴经与足三阳经相交于足。因此，足虽位置居下，但其以经络与全身各部相联系。而且，足底全息图理论(足底分布有与人体各个器官及部位对应的穴位点)也将足部与整个人体相关联。跺脚的过程就是按摩足底穴位的过程。同时，下跺脚与上拍百会相呼应，一个升清阳，一个降浊阴。跺脚这个向下的瞬时动作因势利导有助于引浊气下行，加速水液代谢及毒素排出。具体方法为：将一只脚抬离地面15~20厘米，用力向下跺，以全脚掌着地，之后换另一只脚，如此左右脚快速交换跺，每天坚持30分钟，以微微出汗为宜。老年人适当减小力度、放慢速度;患有下肢骨关节病者不宜做此动作。▲