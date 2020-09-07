郭丽萍：做好院感防控 筑牢健康“防火墙”

人民网北京9月7日电 6日，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，中日友好医院院感管理委员会常委郭丽萍表示，院感防控是防疫工作的重中之重，需强化医疗机构感染防控措施，确保防控工作无疏漏，为战斗在一线的医护人员做好防护。

郭丽萍表示，《中华人民共和国传染病防治法》（简称为《传染病防治法》）成为这次新冠肺炎疫情防控的主要法律基础与依据，对于遏制新冠肺炎疫情中起到了很大作用，对全国各地依法抗疫起到了重要保障作用。在这次新冠肺炎疫情防控实践中，我国对疫情进行了有效的控制，取得了很多成功的经验，但也出现了一些问题与波折，《传染病防治法》需要纳入这些内容以与时俱进。

新冠肺炎在武汉最初爆发之初，由于医疗资源急缺，紧急应急的意识和观念以及管理水平的落后，医务人员个人防护用品配置不足，导致近1千多名医务人员感染了新冠肺炎。对此，郭丽萍表示，后期疫情防控工作，应将医院感染防控贯穿于诊疗活动始终，包括全人员、全流程和全要素，强化医疗机构感染防控措施，确保防控工作无疏漏，达到精细化、严格化的院感防控。提升工作人员院感防控意识，保障后勤物资供应充足，对整个院感服务体系给予完善规划。

郭丽萍介绍，现阶段，国家对医院感染管理办法进行重申，制定系列医疗机构感染预防与控制基本制度，包括感控分级管理制度，感染监测及报告性制度，感控标准预防措施执行管理制度，感控风险评估制度，多重耐药菌感染预防与控制制度，侵入性器械/操作相关感染防控制度，感控培训教育制度，医疗机构内感染爆发报告及处置制度，处置和上报制度和医疗机构对传染病相关感染预防与控制制度，多重制度保障实现新冠肺炎医院感染暴发事件零发生。