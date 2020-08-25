郭丽萍：县级医院感染防控管理工作持续改善

人民网北京8月25日电 8月18日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在贵州贵阳举行。会上，中日友好医院院感管理委员会办公室主任、研究员郭丽萍表示，根据现阶段全国卫生健康统计数据显示：我国在分级诊疗制度建设上的成绩已经初见端倪，县级医院感染防控管理工作得到了持续改善。

郭丽萍表示，医院感染管理的基础必须是依法管理，在各级卫生行政部门和行业出台的法律、法规、标准的基础上，不断完善医院的规章制度；其次是精准防控，用科学的理论做指导，用有循证依据的技术和方法做支撑。全体医务人员人人都是感控实践者，只有将感染防控理念贯穿到日常诊疗工作实践的每一个环节中，才能很好的防控医院内感染。

在新冠肺炎疫情防控常态化的趋势下，郭丽萍分享了中日友好医院在院感防控方面的以下四项经验：一是严格三级预检分诊，从门急诊到普通病房所在的医疗区域建立三道防线，其中在高危防线通过执行专家组实时会诊机制，和6小时内出具核酸检测报告等规定，保证排除疑似和确诊新冠病例的诊断准确性。

二是首创性设置具有中日特色的缓冲防线和安全防线。缓冲防线是针对经过“3+1”筛查后，为不能排除尚可能处于新冠潜伏期的急性发热病例提供正常诊疗。安全防线是通过前两轮筛查的急性发热患者才可以进入的正常医疗区。

三是严格对医护人员分级防护。集中全院工作人员检测核酸均为阴性。对医护人员按照岗位暴露风险级别分级管理，由纪检委牵头组织巡视督导防护工作。对经过核酸筛查和无流行病学史的住院患者，在疫情期间如果无特殊情况，按照零陪护、“云见面”的管理方式，避免患者与家属和其他社会人员有密切接触。

四是创新工作模式成立了一站式服务。通过研发信息化系统和集成式服务管理，患者从预约床位，到出院带药都是一站式服务，提升了医疗服务质量。