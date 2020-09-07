德国：感染新冠病毒或影响胰腺功能

据英国《自然·代谢》杂志近日发表的一项病例研究，德国基尔市一名19岁的男性患者在确诊为新冠病毒无症状感染者并康复后，被诊断为胰岛素依赖型糖尿病。虽然这份报告并没有确立新冠肺炎与糖尿病之间的因果关系，但最新研究结果表明，新冠病毒感染可能会对人类控制血糖水平的器官——胰腺的功能产生负面影响。

新冠病毒通过结合ACE2糖蛋白进入人体细胞，ACE2糖蛋白也存在于人胰腺β细胞上。胰腺β细胞在胰岛素的生成中起着关键作用，而ACE2被认为对β细胞功能很重要。最近发表的几项研究表明，新冠肺炎与糖尿病之间可能存在联系，但数据不足以支持新冠肺炎直接导致人类糖尿病的假设。

德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州大学附属医院研究团队此次描述了一名19岁的患者，他因异常疲劳、疲惫、过度口渴和尿频被收治。他的体重也在几周内下降了12公斤。血液检查显示，除了糖尿病的其他标志外，β细胞功能也有所下降。患者没有高危的人类白细胞抗原基因型（容易使人患上自身免疫性疾病），但他确实有一种与自身免疫性Ⅰ型糖尿病风险略微升高相关的基因型。然而，该患者并没有常见形式的自身免疫性Ⅰ型糖尿病患者体内常见的自身抗体。该患者对新冠病毒的免疫球蛋白G抗体检测呈阳性，但是对免疫球蛋白M抗体检测未呈阳性，这表明他在入院前5—7周之间感染了新冠病毒。

研究人员总结说，这个病例研究并不能说明新冠肺炎导致该患者患上糖尿病，且不能排除他之前已经患上罕见形式的自身抗体阴性Ⅰ型自身免疫性糖尿病的可能性。但他们认为，新冠病毒感染可能通过病毒对β细胞的直接作用，而对胰腺功能产生负面影响。因此，需要开展更多的流行病学研究和实验研究，以厘清其中存在的联系。（记者张梦然）