女人，用成长喜悦“击退”年龄焦虑

最近，巩俐的身材又上了热搜。近日她与老公让·米歇尔·雅尔漫步法国街头的照片曝光，巩俐身穿粉色碎花吊带裙，显然发福不少。有网友评价“巩俐变大妈了”“女神发福认不出了”……

女友艾小羊写了《巩俐胖成这样，竟然看着好爽》力挺女神。“与每个季度都要变换不同规律的精致时尚美相比，属于巩俐的时尚，唯一规律就是那种‘老娘不在乎’的气场。发胖的巩俐穿这件裙子，动态下也有飘逸的美感。”

这让我联想到自己，多年前我回老家探亲，老爸语重心长地对我说：“你在北京工作也不买点名牌穿，你妹买衣服都讲究个名牌……”我怼老爸道：“我就是名牌，还需要穿名牌吗？”这不是狂妄，而是——女人活到一定年纪，最重要的是要活得“自在”。

女人的美，要到60岁才会完全展现出来

最近看到法国影坛常青树、“冰美人”凯瑟琳·德娜芙的一句话“女人的美，要到60岁才会完全展现出来”，我立马想到今年7月林青霞和好友施南生一身黑衫出席澳门赌王何鸿燊的追悼会，一如既往的潇洒利落。

两位好闺蜜，一个66岁、一个69岁，即使戴着口罩把脸遮住了，也让人眼前一亮。而林青霞曾在《闺蜜》里写道：“施南生给人的感觉绝对是无敌超级女金刚，她腰杆笔直，服装件件有型，每次见她都好像从服装杂志上走出来的人。我跟她有约时，会刻意打扮一下，自以为蛮好看的，一见到她，就知道我输了……”这次两个好闺蜜的集体亮相，给人的感受就是：白发算什么，岁月算什么。林青霞63岁和邢李原离婚，如今状态愈发清爽自在，挺拔洒脱。

榜样的力量是无穷的。可能你会说，她们都是大明星啊，那我就说说我的老妈。我老妈今年81岁，腰板挺直，走路带风。如今还是坚持每天早晨5点去早锻炼，周六日跟家人打麻将，不打一天“绝不下战场”。前几天跟老妈视频，我姑父说：“嫂子啊，你这气色、精神头儿，看着比你闺女还年轻。”

的确，老妈60岁以后反而越来越好看了。总结她的“变美”心得：一是持续锻炼，让身材保持轻盈；二是保持乐观阳光心态；三是穿着讲究。80多岁的老妈出门必须“装扮”，穿上自己买的漂亮衣服，帽子、围巾都有相应搭配。

女人的确可以越来越美，这美并不是没有皱纹、白发以及身材不发福，而是一种超越外在容颜的“自在美”。

女人30、40、50，修炼自信+自我+自在

最近看到一个小调查：年龄带给你的是焦虑，还是勇气？从诸多留言中不难发现，30岁左右的年轻人最焦虑，而这一点在电视剧《二十不惑》《三十而已》及综艺节目《乘风破浪的姐姐》的火爆中也可见一斑。

焦虑，在现代社会已被放大再放大，而女性对于年龄的焦虑尤为敏感。那么女性如何对待焦虑，与年龄焦虑和谐共处，进而化焦虑为勇气，这就是人生的艺术了。

我以为，年龄也可以是一种优势。如果你是一个注重内在成长的人，年龄焦虑就不会甚嚣尘上，因为成长的喜悦“击退”了年龄的焦虑。而事实上，内在成长就是女性最好的化妆品和心灵滋养品。

如果说每个年龄段，女人都有其“成长功课”，那么30岁重在“建立自信”，40岁重在“认知自我”，50岁则重在“拥有自在”。女人想“越老越好”，就得循序渐进地修炼出 “自信”“自我”与“自在”。

20-30岁可能是女性年龄焦虑的“重灾区”。无论外貌是否出色，女性这时往往被很多东西所束缚，有来自社会与家庭的传统观念，有对自我的不肯定和不自信，有深陷于不适合的情感关系，有对未来的迷茫和无力掌控感……而所谓的“三十而立”，某种程度上就是“自信的建立”。

四十不惑。女人的“不惑”来自于自我认知与自我接纳，即明白自己最想要什么。随着对自我了解的增加，我们更懂得取舍，从而更坚定了选择适合自己的路。

五十知天命。50岁时，女人应该像鱼儿在水里自在游——不再介意其他人的看法和评论，可以接受自己最美和最丑的地方；可以勇敢地去做任何想做的事，并投入其中；不再关注社会流行的价值观，而是更在意那些让自己生活得更舒服的方式。

相信随着社会的不断发展和女性经济、社会地位的进一步提高，无论20、30、40岁，还是50、60、70岁，任何年龄段的女人都可以拥有自由选择生活的权利，快乐自在生活的勇气。（胡杨）