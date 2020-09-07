近期，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！他强调，要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

中共十八大以来，从习近平总书记在《网民呼吁遏制餐饮环节“舌尖上的浪费”》的材料上作出批示，要求“浪费之风务必狠刹”，到《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约反对食品浪费的意见》等法规制度的贯彻实施，餐饮浪费现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制。

但鉴于经济社会的飞快发展，物质生活水平的快速提高，有些人认为已经没有必要再勤俭节约了，甚至养成了讲排场、比阔气、搞攀比的陋习，还有些人主张浪费能拉动内需、刺激消费，致使铺张浪费的现象仍屡屡发生。一些“吃播”标榜“大胃王”吸粉，实则暴饮暴食、假吃真吐；饭店里许多宴请聚餐，“盛宴”始、“剩宴”终；部分学校等单位也存在食物浪费问题。据统计，中国每年浪费粮食约3500万吨，接近粮食总产量的6%。

餐饮浪费不是私事，也不是小事，事关国家粮食安全。尽管我国粮食连年丰收，但我国人口多、基数大，每人浪费一点，就会给粮食生产带来较大压力，影响经济社会发展大局。今年新冠肺炎疫情给全球粮食市场增加了更多不确定性，要时刻紧绷粮食安全这根弦。“历览前贤国与家，成由勤俭破由奢。”古人的教诲犹在耳畔，历史的教训历历在目。无论发展到何种程度，勤俭节约的传统决不可丢。

餐饮浪费无助于消费升级，更不会带来健康经济。消费升级，是为了不断满足人民群众对美好生活的需要。在资源、环境约束日趋强化的背景下，浪费行为的本质是对资源的无效消耗。靠铺张浪费、肆意挥霍换来的经济发展绝不会健康、可持续。

“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”近来，视频《水稻的一生》收获广大网友称赞，它展现了水稻从种子变成大米的全过程，让更多人体会到“粒粒皆辛苦”。此外，中央和国家机关工委发出公开信，倡议中央和国家机关干部职工在厉行节约、反对浪费特别是餐饮浪费上走在前、作表率。推出“小份菜”“半份菜”“一毛钱米饭”、建立“光盘”“空碗”激励机制、组织学生体验农事劳动、加强文明用餐立法监管……为杜绝“舌尖上的浪费”，各地也开展了很多有益实践，取得一定成效。

随着各项反对浪费举措的推进，人们越来越认识到，厉行节约必须全民参与。要进一步加强宣传教育。只有人人树牢节约理念，培养节约习惯，才能让厉行节约在全社会蔚然成风。厉行节约必须久久为功。不良风气非短期形成，破除陈规陋习更非一日之功。解决餐饮浪费问题不是一阵风，要常抓不懈、持之以恒，让更多的人对餐饮浪费不再“见怪不怪”，对节约粮食变得“自然而然”。