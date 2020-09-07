全球确诊超2678万例 印度成第三个确诊超400万例国家

中新社北京9月6日电 综合消息：世界卫生组织最新数据显示，截至欧洲中部时间5日14时45分(北京时间20时45分)，全球确诊病例较前一日增加296032例，达到26468031例；死亡病例增加6027例，达到871166例。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至北京时间6日11时28分，全球累计确诊病例达26782582例，死亡病例为878237例。

美洲：美机构预测明年初美死亡病例或达41万例

美国仍是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至北京时间6日11时28分，美国的累计确诊病例达6245112例，累计死亡病例为188535例。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的新冠疫情模型预测结果显示，到2021年1月1日，美国累计死亡病例可能达到41万例。

2020年美国网球公开赛组委会5日宣布，由于法国选手姆拉德诺维奇是新冠肺炎确诊病例的密切接触者，她和搭档匈牙利选手巴博什只能退出赛事。此前男单17号种子、法国选手佩尔在比赛开打前确诊感染，并退出比赛。

据巴西卫生部当地时间9月5日晚公布的最新数据，该国单日新增确诊病例30168例，累计确诊4123000例；新增死亡病例682例，累计死亡病例126203例。目前，巴西确诊病例和死亡病例仍居全球第二，仅次于美国。

欧洲：俄疫苗试验结果显示“有效且无严重副作用”

据俄罗斯新冠病毒防疫官网5日公布的最新数据，俄罗斯当天新增5205例确诊病例，累计确诊1020310例。新增死亡病例110例，累计死亡17759例。

俄罗斯研究人员日前首次在国际学术期刊《柳叶刀》发表疫苗试验报告称，所有接受注射者都产生了抗体，且没出现严重副作用。根据疫苗第一、第二期临床试验结果，年龄介于18至60岁的76名参与者，注射疫苗后接受42天观察，全部产生新冠病毒的抗体，其中和抗体反应水平与自然病愈者的免疫反应相似。

法国9月5日发布的最新数据，截至当天14时，法国的确诊病例升至317706例，24小时内新增8550例。过去一周法国新冠病毒检测结果呈阳性的比例升至4.7%。法国卫生部长韦朗5日表示，法国必须保持警惕，本周平均每天有55名患者在重症监护病房住院，这意味着疫情持续反弹。韦朗当天排除了在全国范围内重新实行封锁的必要性。

据德国“时代在线”报道，截至当地时间5日22时28分，德国累计确诊250786人、治愈222899人、死亡9494人。自7月底以来，德国疫情出现反弹，单日新增确诊人数已保持在1000人以上达多日。德国联邦卫生部5日宣布，为应对抗疫过程中暴露出的缺陷，联邦政府将投入40亿欧元帮助各州卫生部门改善其人力资源，推动数字化和组织架构现代化。

亚洲：印度单日新增再创新高 累计确诊超过400万例

据印度卫生部门6日上午公布的数据，过去24小时中，全国新增90633例新冠病例，累计已达4113812例。这是印度单日新增病例数最多的一天，印度也再次打破单一国家单日新增确诊病例数的纪录。印度现成为世界上第三个新冠肺炎确诊病例数超过400万例的国家，仅次于美国和巴西。

据韩国中央防疫对策本部6日消息，截至当天零时，韩国较前一天新增167例确诊病例，累计确诊21177例。韩联社称，韩国单日新增确诊病例曾于8月27日增至400例以上，之后有所回落，自9月3日起连续四天降至200例以下。按感染途径来看，当天新增病例中社区感染病例152例，境外输入病例15例。

印尼卫生部5日下午通报，该国当日新增确诊病例3128例，累计确诊超19万例、达190665例。新增死亡108例，累计死亡7940例。印尼新冠肺炎确诊病例数近期迅猛增长，单日新增确诊病例屡创新高，各地频现政府机构、学校、工厂等集体感染现象。

非洲：非洲确诊超128万例 中国完成在几内亚抗疫援助任务

根据非洲疾控中心网站当地时间5日最新统计，非洲57个国家新冠肺炎确诊病例累计1284748例，死亡病例累计30838例，治愈病例累计1024559例；疫情最严重的国家分别为南非、埃及和摩洛哥。

中国抗疫医疗专家组5日完成在几内亚的抗疫援助任务，乘包机至南苏丹后回国。应几内亚政府邀请，中国抗疫医疗专家组于8月27日结束援助南苏丹抗疫工作后抵达几内亚，开展抗疫援助工作。