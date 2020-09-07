让更多群众就近就便健身

实践证明，只要补上公共体育场地欠缺的短板，健身组织和健身活动大多会风生水起

日前，在浙江省湖州市吴兴区织里镇伍浦村农耕文化主题公园举行的一场村级趣味运动会，把人们的目光吸引到太湖南岸的传统农耕文化中去。

来自伍浦、义皋、庙兜3个村的百余名选手参加了这场运动会，运动会设项简单，就是投壶、包粽子、采百合籽。相比于传统运动会，这样的趣味运动会让人们亲近了自然、重温了传统、感受了趣味运动带来的别样乐趣。

这样一场趣味运动会能够办起来，和伍浦村去年建成农耕主题文化公园密切相关；而主题公园的落成，与伍浦及其周边村落近年确立了溇港文化体验游、太湖农业观光游、江南休闲度假游目的地的发展定位不无关联。在这样的发展背景下，伍浦村趣味运动会的适时举办，自然成为当地大力推动观光旅游、休闲度假产业的有机延续。而日渐富裕起来的伍浦村，还顺势建起了7个健身公园、1个环湖健身休闲带（公园）和2条环湖塑胶健身步道。

公共体育设施与健身场地缺失，一直是制约各地全民健身活动蓬勃开展的痛点。在经济社会发展的大棋局中能不能将健身场地的有效供给充分考虑进去，考量的是各地党委、政府是否把群众健身需求真正放在心上，也还考量各地党委、政府统筹经济社会协调发展的能力和水平。伍浦村所在的织里镇，围绕小城市建设和能级提升，不断提高体育基础设施的建设力度。当前，织里镇共建有省级全民健身广场3个、市级全民健身广场9个、灯光篮球场地20个、室外乒乓球场15个、羽毛球场4个、门球场1个，行政村健身路径覆盖率达到100%，尤其是在织里镇中心公园、利济文化公园、澄海漾公园等5个体育休闲公园，每晚都会有千余人在这些公园进行统一的广场舞健身，“千人广场舞”已经成为织里镇颇具辨识度的人文风景线。

建设好群众身边的场地、搭建好群众身边的组织、组织好群众身边的活动，这个简称“三边工程”的举措已经推行多年，对于推动当下的全民健身工作仍有其现实针对性。而在场地、组织、活动这三者之间，场地的重要性不言而喻。实践证明，只要补上公共体育场地欠缺的短板，健身组织和健身活动大多会风生水起。而要补上公共体育场地欠缺这笔旧账，就要从满足更多群众就近就便健身的客观需求做起，就要在经济社会发展中与时俱进推动全民健身工作。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 15 版）